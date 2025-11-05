النصر السعودي يفوز على غوا الهندي برباعية نظيفة في دوري أبطال آسيا 2

403
النصر السعودي يفوز على غوا الهندي برباعية نظيفة في دوري أبطال آسيا 2
الرياض - 5 - 11 (كونا) -- فاز فريق (النصر) السعودي اليوم الأربعاء على ضيفه (غوا) الهندي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب ( الأول بارك) في الرياض ضمن منافسات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.
وجاء هدف النصر الأول عن طريق عبدالرحمن غريب في الدقيقة 35 وعزز ذات اللاعب النتيجة للنصر بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53 وأحرز محمد مران الهدف الثالث في الدقيقة 65 قبل اختتم البرتغالي جواو فيليكس مسلسل أهداف النصر بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 84.
وبهذا الفوز يرفع (النصر) رصيده من النقاط إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة متصدرا المجموعة ال4 في دوري أبطال آسيا 2 بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه (الزوراء العراقي) فيما يحتل (غوا) الهندي الترتيب الرابع دون نقاط. (النهاية)
