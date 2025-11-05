  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
النصر السعودي يفوز على غوا الهندي برباعية نظيفة في دوري أبطال آسيا 2

2025-11-05 11:13:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 5 - 11 (كونا) -- فاز فريق (النصر) السعودي اليوم الأربعاء على ضيفه (غوا) الهندي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب ( الأول بارك) في الرياض ضمن منافسات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.
وجاء هدف النصر الأول عن طريق عبدالرحمن غريب في الدقيقة 35 وعزز ذات اللاعب النتيجة للنصر بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53 وأحرز محمد مران الهدف الثالث في الدقيقة 65 قبل اختتم البرتغالي جواو فيليكس مسلسل أهداف النصر بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 84.
وبهذا الفوز يرفع (النصر) رصيده من النقاط إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة متصدرا المجموعة ال4 في دوري أبطال آسيا 2 بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه (الزوراء العراقي) فيما يحتل (غوا) الهندي الترتيب الرابع دون نقاط. (النهاية)

