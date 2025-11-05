وزيرا خارجيتي الجزائر ومصر يبحثان ملفات فلسطين وليبيا والسودان والساحل

403
وزيرا خارجيتي الجزائر ومصر يبحثان ملفات فلسطين وليبيا والسودان والساحل
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 5 - 11 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي مساء اليوم الأربعاء مستجدات القضية الفلسطينية بالإضافة إلى الأوضاع في ليبيا والسودان والتطورات بمنطقة الساحل الصحراوي.
وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن "الوزير أحمد عطاف استقبل مساء اليوم وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر" حيث أجرى الوزيران مباحثات على انفراد أعقبها لقاء موسع بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.
وأوضح البيان أن "اللقاء شكل فرصة لإجراء تقييم معمق لمختلف أبعاد علاقات الأخوة والتعاون التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين وذلك في ظل الحركية الإيجابية التي تشهدها هذه العلاقات السنوات الأخيرة تماشيا مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين".
كما بحث الوزيران "سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مصاف أرحب بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة بالقاهرة".
من جانب آخر تناول الوزيران "مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة" وثمنا الجهود التي يبذلها البلدان دفاعا عن القضية الفلسطينية ولاسيما الدور المهم الذي تضطلع به الجزائر داخل مجلس الأمن والمساعي المقدرة لمصر في عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة".
كما تبادل الجانبان "وجهات النظر حول جملة من المسائل الراهنة على الصعيدين العربي والإفريقي وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والسودان وكذا التطورات بمنطقة الساحل الصحراوي".
كان وزير الخارجية المصري قد التقى اليوم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حاملا رسالة له من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي. (النهاية)
م ر / ه س ص
