وزيرا خارجيتي الجزائر ومصر يبحثان ملفات فلسطين وليبيا والسودان والساحل

2025-11-05 11:13:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 5 - 11 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي مساء اليوم الأربعاء مستجدات القضية الفلسطينية بالإضافة إلى الأوضاع في ليبيا والسودان والتطورات بمنطقة الساحل الصحراوي.
وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن "الوزير أحمد عطاف استقبل مساء اليوم وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر" حيث أجرى الوزيران مباحثات على انفراد أعقبها لقاء موسع بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.
وأوضح البيان أن "اللقاء شكل فرصة لإجراء تقييم معمق لمختلف أبعاد علاقات الأخوة والتعاون التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين وذلك في ظل الحركية الإيجابية التي تشهدها هذه العلاقات السنوات الأخيرة تماشيا مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين".
كما بحث الوزيران "سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مصاف أرحب بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة بالقاهرة".
من جانب آخر تناول الوزيران "مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة" وثمنا الجهود التي يبذلها البلدان دفاعا عن القضية الفلسطينية ولاسيما الدور المهم الذي تضطلع به الجزائر داخل مجلس الأمن والمساعي المقدرة لمصر في عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة".
كما تبادل الجانبان "وجهات النظر حول جملة من المسائل الراهنة على الصعيدين العربي والإفريقي وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والسودان وكذا التطورات بمنطقة الساحل الصحراوي".
كان وزير الخارجية المصري قد التقى اليوم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حاملا رسالة له من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي. (النهاية)

