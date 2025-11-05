  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
رابطة أبطال أوروبا .. مانشستر سيتي يفوز على بوروسيا دورتموند بأربعة اهداف لهدف

رابطة أبطال أوروبا .. مانشستر سيتي يفوز على بوروسيا دورتموند بأربعة اهداف لهدف

2025-11-05 11:13:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 5 - 11 (كونا) -- فاز فريق (مانشستر سيتي) الإنجليزي على ضيفه (بوروسيا دورتموند) الالماني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء الجولة الرابعة لدور المجموعات لرابطة ابطال أوروبا في كرة القدم والذي اقيم اليوم الاربعاء على ملعب (الاتحاد).
وافتتح المهاجم الإنجليزي فيل فودن سجل الأهداف عند الدقيقة 22 قبل ان يضاعف زميله النرويجي ايرلينغ هالاند النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 29.
وفي الدقيقة 57 عاد فودن ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه بينما قلص المدافع الالماني والديمار أنتون الفارق للضيوف بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 72.
واختتم اللاعب البديل الفرنسي ريان شكري النتيجة بتسجيل الهدف الرائع للسيتي في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع.
بدوره فاز (نيوكاسل يونايتد) بلقائه ضمن نفس البطولة على ضيفه (اتليتيك بيلباو) الإسباني بهدفين نظيفين سجلهما المدافع الإنجليزي دانيال بيرن في الدقيقة 11 ولاعب الوسط البرازيلي جولينتون في الدقيقة 49.
وصعد (مانشستر سيتي) إلى المركز الرابع برصيد عشر نقاط كما صعد (نيوكاسل يونايتد) إلى المركز السادس بتسع نقاط في حين تراجع (دورتموند) إلى المركز ال13 بسبع نقاط و(اتليتيك بيلباو) إلى المركز ال27 برصيد ثلاث نقاط. (النهاية)

م ر ن / ر ج


MENAFN05112025000071011013ID1110302576

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث