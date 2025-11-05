رابطة أبطال أوروبا .. مانشستر سيتي يفوز على بوروسيا دورتموند بأربعة اهداف لهدف

403
رابطة أبطال أوروبا .. مانشستر سيتي يفوز على بوروسيا دورتموند بأربعة اهداف لهدف
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 5 - 11 (كونا) -- فاز فريق (مانشستر سيتي) الإنجليزي على ضيفه (بوروسيا دورتموند) الالماني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء الجولة الرابعة لدور المجموعات لرابطة ابطال أوروبا في كرة القدم والذي اقيم اليوم الاربعاء على ملعب (الاتحاد).
وافتتح المهاجم الإنجليزي فيل فودن سجل الأهداف عند الدقيقة 22 قبل ان يضاعف زميله النرويجي ايرلينغ هالاند النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 29.
وفي الدقيقة 57 عاد فودن ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه بينما قلص المدافع الالماني والديمار أنتون الفارق للضيوف بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 72.
واختتم اللاعب البديل الفرنسي ريان شكري النتيجة بتسجيل الهدف الرائع للسيتي في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع.
بدوره فاز (نيوكاسل يونايتد) بلقائه ضمن نفس البطولة على ضيفه (اتليتيك بيلباو) الإسباني بهدفين نظيفين سجلهما المدافع الإنجليزي دانيال بيرن في الدقيقة 11 ولاعب الوسط البرازيلي جولينتون في الدقيقة 49.
وصعد (مانشستر سيتي) إلى المركز الرابع برصيد عشر نقاط كما صعد (نيوكاسل يونايتد) إلى المركز السادس بتسع نقاط في حين تراجع (دورتموند) إلى المركز ال13 بسبع نقاط و(اتليتيك بيلباو) إلى المركز ال27 برصيد ثلاث نقاط. (النهاية)
