إدارة الطيران الامريكية تعلن خفض حركة الرحلات 10 بالمئة ابتداء من الجمعة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إدارة الطيران الامريكية تعلن خفض حركة الرحلات 10 بالمئة ابتداء من الجمعة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 5 – 11 (كونا) -– اعلن مدير إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (اف ايه ايه) برايان بيدفورد اليوم الأربعاء عن خفض حركة الرحلات الجوية بنسبة 10 بالمئة في 40 منطقة ذات حركة مرور كثيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ابتداء من يوم الجمعة المقبل بسبب تداعيات الاغلاق الحكومي.
وقال بيدفورد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النقل الامريكي شون دافي ان هذا القرار سيساعد على مواصلة تخفيف الضغط على مراقبي الحركة الجوية في ظل ازدياد حالات غيابهم بسبب انقطاع رواتبهم ما أدى إلى اضطرابات في المطارات الامريكية على مستوى البلاد.
واضاف "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في ظل استمرار الاغلاق الحكومي ولذلك فإني أريد أن أطمئن المسافرين الأمريكيين بأن السفر في الأجواء الأمريكية آمن تماما".
ويأتي هذا القرار بعد يوم من تحذير وزير النقل الامريكي شون دافي من أن الوزارة قد تضطر إلى إغلاق أجزاء معينة من المجال الجوي للبلاد إذا استمر انقطاع التمويل الحكومي.
وقال دافي للصحفيين إن مراقبي الحركة الجوية لا يستطيعون تحمل فقدان راتبين على التوالي مشيرا إلى ان الإغلاق يضيف المزيد من المخاطر على نظام الحركة الجوية في البلاد.
وكسر الإغلاق الحكومي اليوم الاربعاء الرقم القياسي لأطول اغلاق في تاريخ الولايات المتحدة والمسجل خلال الولاية الاولى للرئيس دونالد ترامب عندما استمر حينها 35 يوما.
وبدأ الإغلاق الحكومي الحالي في الأول من شهر أكتوبر الماضي بسبب خلافات كبيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين تتعلق بالرعاية الصحية. (النهاية)
ا م م / ر ج
وقال بيدفورد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النقل الامريكي شون دافي ان هذا القرار سيساعد على مواصلة تخفيف الضغط على مراقبي الحركة الجوية في ظل ازدياد حالات غيابهم بسبب انقطاع رواتبهم ما أدى إلى اضطرابات في المطارات الامريكية على مستوى البلاد.
واضاف "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في ظل استمرار الاغلاق الحكومي ولذلك فإني أريد أن أطمئن المسافرين الأمريكيين بأن السفر في الأجواء الأمريكية آمن تماما".
ويأتي هذا القرار بعد يوم من تحذير وزير النقل الامريكي شون دافي من أن الوزارة قد تضطر إلى إغلاق أجزاء معينة من المجال الجوي للبلاد إذا استمر انقطاع التمويل الحكومي.
وقال دافي للصحفيين إن مراقبي الحركة الجوية لا يستطيعون تحمل فقدان راتبين على التوالي مشيرا إلى ان الإغلاق يضيف المزيد من المخاطر على نظام الحركة الجوية في البلاد.
وكسر الإغلاق الحكومي اليوم الاربعاء الرقم القياسي لأطول اغلاق في تاريخ الولايات المتحدة والمسجل خلال الولاية الاولى للرئيس دونالد ترامب عندما استمر حينها 35 يوما.
وبدأ الإغلاق الحكومي الحالي في الأول من شهر أكتوبر الماضي بسبب خلافات كبيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين تتعلق بالرعاية الصحية. (النهاية)
ا م م / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"دبي للثقافة" و"فكر" تنظمان جلسة "الكتابة في الخليج"...
ميزة جديدة لعشاق سناب شات.. وداعا لحذف المحادثات...
"دوكاب" تسجل ارتفاعاً 10 % في مبيعات قطاع الطاقة المتجددة...
الأردن يرسخ مكانته مركزا إقليميا لصناعة الألعاب الإلكترونية...
بلدية إربد تبحث وغرفة التجارة صيانة سوق الصاغة...
رئيس الوزراء ونظيره اللبنانى يعقدان جلسة مباحثات ثنائية اليوم...