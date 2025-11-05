  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إدارة الطيران الامريكية تعلن خفض حركة الرحلات 10 بالمئة ابتداء من الجمعة

إدارة الطيران الامريكية تعلن خفض حركة الرحلات 10 بالمئة ابتداء من الجمعة

2025-11-05 11:13:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 5 – 11 (كونا) -– اعلن مدير إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (اف ايه ايه) برايان بيدفورد اليوم الأربعاء عن خفض حركة الرحلات الجوية بنسبة 10 بالمئة في 40 منطقة ذات حركة مرور كثيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ابتداء من يوم الجمعة المقبل بسبب تداعيات الاغلاق الحكومي.
وقال بيدفورد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النقل الامريكي شون دافي ان هذا القرار سيساعد على مواصلة تخفيف الضغط على مراقبي الحركة الجوية في ظل ازدياد حالات غيابهم بسبب انقطاع رواتبهم ما أدى إلى اضطرابات في المطارات الامريكية على مستوى البلاد.
واضاف "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في ظل استمرار الاغلاق الحكومي ولذلك فإني أريد أن أطمئن المسافرين الأمريكيين بأن السفر في الأجواء الأمريكية آمن تماما".
ويأتي هذا القرار بعد يوم من تحذير وزير النقل الامريكي شون دافي من أن الوزارة قد تضطر إلى إغلاق أجزاء معينة من المجال الجوي للبلاد إذا استمر انقطاع التمويل الحكومي.
وقال دافي للصحفيين إن مراقبي الحركة الجوية لا يستطيعون تحمل فقدان راتبين على التوالي مشيرا إلى ان الإغلاق يضيف المزيد من المخاطر على نظام الحركة الجوية في البلاد.
وكسر الإغلاق الحكومي اليوم الاربعاء الرقم القياسي لأطول اغلاق في تاريخ الولايات المتحدة والمسجل خلال الولاية الاولى للرئيس دونالد ترامب عندما استمر حينها 35 يوما.
وبدأ الإغلاق الحكومي الحالي في الأول من شهر أكتوبر الماضي بسبب خلافات كبيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين تتعلق بالرعاية الصحية. (النهاية)

ا م م / ر ج


MENAFN05112025000071011013ID1110302575

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث