موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح منتدى الأعمال الخليجي - الأوروبي التاسع تحت شعار (معا من أجل ازدهار مشترك) في مركز عبدالله السالم الثقافي.
الكويت - قوة الإطفاء العام تنفذ حملة تفتيشية بمنطقة جليب الشيوخ تسفر عن غلق إداري وتحرير إخطارات وإنذارات لـ146 منشأة تجارية لمخالفتها الضوابط المعمول بها وعدم استيفائها لاشتراطات السلامة المقررة من قبل القوة.
واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إمكانية العمل مع روسيا والصين على خطة لنزع السلاح النووي عن الدول النووية الثلاث وسط مخاوف من سباق تسلح جديد بينها.
نيويورك - نتائج أولية صادرة عن مجلس انتخابات مدينة نيويورك تظهر فوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب رئيس بلدية المدينة (عمدة) ليصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب في تاريخ أكبر مدينة بالولايات المتحدة.
واشنطن – مدير إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية برايان بيدفورد يعلن عن خفض حركة الرحلات الجوية بنسبة 10 بالمئة في 40 منطقة ذات حركة مرور كثيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ابتداء من يوم الجمعة المقبل بسبب تداعيات الاغلاق الحكومي.
نيويورك - السلطات المحلية في ولاية (كنتاكي) الأمريكية تعلن مصرع سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين في حصيلة أولية إثر حادث تحطم طائرة شحن تابعة لشركة الشحن العالمية (يو بي أس) بعد إقلاعها بقليل قرب مطار (لويزفيل) بالولاية.
باريس - رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يأمر بتعليق الوصول إلى موقع التجارة الإلكتروني الشهير (شي إن) حتى تنصاع الشركة الآسيوية العملاقة إلى القانون الفرنسي بعد عرضها دمى مسيئة للطفل ما أثار غضبا في فرنسا.
كوالالمبور - عدد ضحايا الإعصار (كالمايغي) في الفلبين يرتفع إلى 66 قتيلا مع بدء سكان مقاطعة (سيبو) الأكثر تضررا بتنظيف منازلهم ومحالهم بعد أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ عقود في حين لا يزال 26 شخصا في عداد المفقودين. (النهاية) ر ج
الكويت - قوة الإطفاء العام تنفذ حملة تفتيشية بمنطقة جليب الشيوخ تسفر عن غلق إداري وتحرير إخطارات وإنذارات لـ146 منشأة تجارية لمخالفتها الضوابط المعمول بها وعدم استيفائها لاشتراطات السلامة المقررة من قبل القوة.
واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إمكانية العمل مع روسيا والصين على خطة لنزع السلاح النووي عن الدول النووية الثلاث وسط مخاوف من سباق تسلح جديد بينها.
نيويورك - نتائج أولية صادرة عن مجلس انتخابات مدينة نيويورك تظهر فوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب رئيس بلدية المدينة (عمدة) ليصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب في تاريخ أكبر مدينة بالولايات المتحدة.
واشنطن – مدير إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية برايان بيدفورد يعلن عن خفض حركة الرحلات الجوية بنسبة 10 بالمئة في 40 منطقة ذات حركة مرور كثيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ابتداء من يوم الجمعة المقبل بسبب تداعيات الاغلاق الحكومي.
نيويورك - السلطات المحلية في ولاية (كنتاكي) الأمريكية تعلن مصرع سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين في حصيلة أولية إثر حادث تحطم طائرة شحن تابعة لشركة الشحن العالمية (يو بي أس) بعد إقلاعها بقليل قرب مطار (لويزفيل) بالولاية.
باريس - رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يأمر بتعليق الوصول إلى موقع التجارة الإلكتروني الشهير (شي إن) حتى تنصاع الشركة الآسيوية العملاقة إلى القانون الفرنسي بعد عرضها دمى مسيئة للطفل ما أثار غضبا في فرنسا.
كوالالمبور - عدد ضحايا الإعصار (كالمايغي) في الفلبين يرتفع إلى 66 قتيلا مع بدء سكان مقاطعة (سيبو) الأكثر تضررا بتنظيف منازلهم ومحالهم بعد أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ عقود في حين لا يزال 26 شخصا في عداد المفقودين. (النهاية) ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"دبي للثقافة" و"فكر" تنظمان جلسة "الكتابة في الخليج"...
ميزة جديدة لعشاق سناب شات.. وداعا لحذف المحادثات...
"دوكاب" تسجل ارتفاعاً 10 % في مبيعات قطاع الطاقة المتجددة...
الأردن يرسخ مكانته مركزا إقليميا لصناعة الألعاب الإلكترونية...
بلدية إربد تبحث وغرفة التجارة صيانة سوق الصاغة...
رئيس الوزراء ونظيره اللبنانى يعقدان جلسة مباحثات ثنائية اليوم...