موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2025-11-05 11:13:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح منتدى الأعمال الخليجي - الأوروبي التاسع تحت شعار (معا من أجل ازدهار مشترك) في مركز عبدالله السالم الثقافي.
الكويت - قوة الإطفاء العام تنفذ حملة تفتيشية بمنطقة جليب الشيوخ تسفر عن غلق إداري وتحرير إخطارات وإنذارات لـ146 منشأة تجارية لمخالفتها الضوابط المعمول بها وعدم استيفائها لاشتراطات السلامة المقررة من قبل القوة.
واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إمكانية العمل مع روسيا والصين على خطة لنزع السلاح النووي عن الدول النووية الثلاث وسط مخاوف من سباق تسلح جديد بينها.
نيويورك - نتائج أولية صادرة عن مجلس انتخابات مدينة نيويورك تظهر فوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب رئيس بلدية المدينة (عمدة) ليصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب في تاريخ أكبر مدينة بالولايات المتحدة.
واشنطن – مدير إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية برايان بيدفورد يعلن عن خفض حركة الرحلات الجوية بنسبة 10 بالمئة في 40 منطقة ذات حركة مرور كثيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ابتداء من يوم الجمعة المقبل بسبب تداعيات الاغلاق الحكومي.
نيويورك - السلطات المحلية في ولاية (كنتاكي) الأمريكية تعلن مصرع سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين في حصيلة أولية إثر حادث تحطم طائرة شحن تابعة لشركة الشحن العالمية (يو بي أس) بعد إقلاعها بقليل قرب مطار (لويزفيل) بالولاية.
باريس - رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يأمر بتعليق الوصول إلى موقع التجارة الإلكتروني الشهير (شي إن) حتى تنصاع الشركة الآسيوية العملاقة إلى القانون الفرنسي بعد عرضها دمى مسيئة للطفل ما أثار غضبا في فرنسا.
كوالالمبور - عدد ضحايا الإعصار (كالمايغي) في الفلبين يرتفع إلى 66 قتيلا مع بدء سكان مقاطعة (سيبو) الأكثر تضررا بتنظيف منازلهم ومحالهم بعد أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ عقود في حين لا يزال 26 شخصا في عداد المفقودين. (النهاية) ر ج

