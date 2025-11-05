  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ظاهرة التملق الاجتماعي تبريرات واهية وتداعيات سلبية - جريدة الوطن السعودية

ظاهرة التملق الاجتماعي تبريرات واهية وتداعيات سلبية - جريدة الوطن السعودية

2025-11-05 11:08:43
(MENAFN- Al Watan) بادئ ذي بدء، ظاهرة التملق الاجتماعي هي سلوك إنساني سيئ ومتدنٍ، يشيع غالباً في المجتمعات المتخلفة، ويمكن أن تكون له تداعيات سلبية سيئة، على الأفراد والمجتمعات.
في حين نجد أن ثقافة الصدق والصراحة تشجع الأفراد على التعبير عن أنفسهم بصدق، وبدون خوف أو تملق أو مسايرة، ومن ثم فهي بهذا النهج السليم تعمل على بناء إنسان صادق، أكثر ثقة بنفسه، في سلوكه، وأقواله، وتصرفاته الاجتماعية، وبالتالي، فإنها تصنع مجتمعا رصينا، خاليا من الزيف، والتبجح.
ويظهر التملق الاجتماعي بما هو سلوك إنساني متدنٍ، ومقرف، على السطح عادة، عندما يسعى الأفراد المتملقون إلى كسب رضا الآخرين، من ذوي الجاه، والمكانة الرفيعة، والإمكانات المالية، وذلك من خلال التعبير عن آراء زائفة، أو مشاعر متلونة، وغير صادقة.
وتأخذ ظاهرة التملق الشائعة في العديد من مجتمعات اليوم أشكالًا متعددة، بدءا من التملق اللفظي، مرورا بالمحاباة، والمسايرة، والسلوكيات الاجتماعية المصطنعة، وغيرها من السلوكيات الهابطة.
ولعل من أهم أسباب ظاهرة التملق الاجتماعي، ضعف الوازع الأخلاقي، والديني، وعقدة الشعور بالدونية تجاه الآخر، عند البعض من ضعاف النفوس، الأمر الذي يدفع بالمتملق للتقرب من الآخر، في مسعى رخيص منه لكسب الود، طمعا في الحصول على مكاسب مادية رخيصة، أو لغرض الحصول على قبول اجتماعي في محيطه، مما يدفعه إلى التملق للآخرين.
كما يمكن الإشارة إلى أن المتملق يخشى الرفض، أو الانتقاد في مواجهة الآخر، مما يجعله يلجأ إلى التملق تجنباً للمواجهة، والاستقلال بالرأي والقرار بعيداً عن أي تأثيرات للآخر.
على أن السعي وراء المكاسب المادية أو الاجتماعية المتواضعة، قد تغري ضعاف النفوس، وتدفع البعض منهم، للسعي المحموم إلى التملق، بغية الحصول على مكاسب مادية أو ميزات اجتماعية، مثل الحصول على وظيفة، أو وعد بترقية في العمل، أو كسب صداقة شخصية مؤثرة تطلعا للتبجح وحب الظهور.
ولا ريب أن ضعف الثقة بالنفس، وشعور البعض بالدونية، قد يدفع المتملق، إلى ممارسة سلوك انتهازي منبوذ، إرضاءً للآخرين، وتعزيزا لثقته المتواضعة بنفسه.
تداعيات ظاهرة التملق الاجتماعي لابد لها أن تنعكس سلبا على الفرد والمجتمع في الوقت نفسه، فقد يؤدي التملق إلى فقدان الثقة بين الأفراد والمجتمعات، حيث تختلط عندهم الأمور، وتضيع بينهم المقاييس، بتفشي الظاهرة، ومن ثم يصبح من الصعب عليهم عندئذ التمييز بين الإنسان الصادق والمزيف.
ويمكن أن يؤدي التملق أيضا إلى علاقات اجتماعية غير صحية، حيث يصبح الأفراد أكثر انشغالًا بكسب ود الآخرين وإرضائهم، بدلا من السعي المطلوب لبناء علاقات ودية حقيقية وصادقة.
وبالإضافة إلى ما تقدم من تداعيات وإفرازات سلبية، فإن التملق قد يؤدي إلى خلق ضغط نفسي على الإنسان المتملق، بحيث يعيش حياته بقلق طالما اقتصر دوره على لعب دور الممثل، الذي يمارس أدوارًا غير حقيقية، ليصبح (لوگي) كما يوصف شعبيا.
وهكذا يتسبب التملق في فقدان استقلال الهوية الشخصية للفرد المتملق، بعد أن يصبح إمعة بيد أسياده الآخرين، ليظل عاجزا عن التعبير عن آرائه ومشاعره الحقيقية، بصدق وشفافية.

MENAFN05112025000089011017ID1110302558

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث