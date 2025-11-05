  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وضاعت وسط الزحام

وضاعت وسط الزحام

2025-11-05 11:07:23
(MENAFN- Al Watan) وتمضي بنا الحياة في مواكب الزحام دون أن نشعر تسلبنا بعض الأشياء الجميلة، بل والمهمة في عصر ارتفعت فيه نسبة الإشغال والانشغال بشكل أو بآخر، كان ذلك على حساب الالتزامات الأساسية، وعلى حساب صحتنا أيضًا تمضي ونمضي
بين مسلم ومستسلم.. انتظمنا في ذات الطريق ودون أن نشعر تمضي بنا الحياة ليبقى الوقت هنا أعز مفقود وأغلى مطلوب، فقط لتلك الأشياء الجميلة أو المفيدة.
التلفاز والجوال وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق وبرامج الألعاب والترفيه، وأشياء أخرى لا حد لها قضت على كل الوقت وأزهقت ما تبقى لدينا.. ما بين التصفح والتسكع إلى التقوقع تبدد كل الوقت، وقضى عليه تمامًا، وبغض النظر عن المهم والأهم والمفيد والعبث ضاعت أوقاتنا، وسقطت الكثير والكثير من الأشياء المهمة، بل وتلاشى البعض منها.. صلة الرحم.. البرامج المفيدة المسؤولية الاجتماعية، حتى القرآن والصلاة فقدت جزءًا كبيرًا من قدسيتها لدينا، فلا نملك وقتًا لبضع آيات.. ولا نذهب إلى الصلاة إلا إذا سمعنا صوت الإقامة.
هذا إن ذهبنا إليها وتركنا ما بين أيدينا أو ما نحن فيه، فغالبًا تدخل في مفاضلة خاسرة، لا تنال منها إلا التأجيل أو التسويف،
صلة الرحم ضاعت وسط الزحام وذلك الانشغال، ودخلنا نتيجة لذلك في النطاق الأحمر فيها، وفي مؤشر بر الوالدين.. إننا لم نعد نملك وقتًا أو نعير اهتمامًا للبرامج المفيدة أو البرامج المطورة للذات وللأبناء، جلها إن لم يكن كلها أخذت في التلاشي من رزمانة المهام أو الأعمال لدينا، وأما البرامج المؤثرة والمفيدة فلم نعد نجد لها وقتًا، لقد سقطت من حياتنا تحت بند الانشغال أو ليس لدينا وقت، فقد أصبحت نادرة لدرجة من الصعب الظفر بها أو اصطيادها وسط ذلك الزحام الذي لا ينتهي.
لقد أصبحنا اليوم في أمس الحاجة إلى ما ينتشلنا من بين براثن هذا الانشغال الفارغ على الأقل كمتنفس أو بريك خفيف نرتب فيه أوضاعنا ونعيد فرمتت أحوالنا.. هذا إن استطعنا إلى ذلك من سبيل، وحتى ذلك الحين لا نملك إلا أن نقول: ((انتبهوا لما تبقى من العمر قبل أن يمضي وسط ذلك الزحام.. تداركوا الوقت فلا يزال بالإمكان أفضل مما كان.. فألنا وفألكم التوفيق)).

MENAFN05112025000089011017ID1110302554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث