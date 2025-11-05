  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
القطاع غير الربحي صوت السعودية للعالم

القطاع غير الربحي صوت السعودية للعالم

2025-11-05 11:07:23
(MENAFN- Al Watan) في بعض الصباحات العادية تولد أفكار غير عادية. كنت في مكتبي عام 2023 منشغلاً ببعض الأعمال حين وردني اتصال من الزميل العزيز الدكتور محمد السعيد، أحد الزملاء الذين تشرفت بمزاملتهم في الفريق الفني للطاولة المستديرة. قال لي بصوته الهادئ إن هناك توجيهاً من أصحاب السمو وأصحاب السعادة قادة الطاولة المستديرة بطرح موضوعات نوعية جديدة تُعرض في الاجتماع القادم وتخدم مستقبل القطاع غير الربحي. كانت تلك الدعوة بمثابة الشرارة التي أيقظت في داخلي فكرة آمنت بها طويلاً، فتوقفت عما بيدي وقلت له بثقة ممزوجة بالحماس: ((عندي قضية يا دكتور، وهي قضية محمد بن مفلح الحالية والمستقبلية)). ضحك مستفسراً عن المقصود، فقلت له: أقصد وأنا أخوك، عندي فكرة أراها ضرورة وطنية، وهي أن القطاع غير الربحي في المملكة يجب أن يكون إحدى أهم أذرع الدبلوماسية العامة، وأنه يملك من القدرات ما يجعله مؤهلاً لتمثيل الصورة الحقيقية للمملكة أمام العالم.
كنت أتحدث معه وأنا أستحضر واقع المرحلة المقبلة، فقلت إن العالم تغيّر، والدبلوماسية لم تعد حكراً على البيانات الرسمية أو العلاقات السياسية، بل أصبحت منظومة متكاملة تشمل الدبلوماسية الثقافية والإعلامية والرياضية والسياحية والرقمية والإنسانية الخ، وكلها تشكّل اليوم هوية الدول وقوتها الناعمة. والقطاع غير الربحي هو الأقرب إلى الناس والأصدق في نقل قيم هذا الوطن وإنسانيته لأنه يعمل بلغة الأثر لا بلغة الخطاب. وذكرت له أيضاً أن المملكة أمام فرص وطنية كبرى تلوح في الأفق، ومن المحتمل أن تترشح لاستضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، ورغم أنها آنذاك لم تكن سوى إشارات أولى، إلا أنني كنت مؤمناً في داخلي أن المملكة ستحظى بهاتين الفعاليتين، لأن رؤية 2030 تمهد لمكانة عالمية تستند إلى التأثير الثقافي والإنساني بقدر ما تستند إلى الاقتصاد والتنمية.
تلك المكالمة لم تكن عابرة، بل كانت لحظة ميلاد لقضية حملتها بعمق. بعدها بدقائق جلست وكتبت العنوان الذي ظلّ قريباً إلى قلبي حتى اليوم: ((دور القطاع غير الربحي في الدبلوماسية العامة)). بدأت أرسم تفاصيل الفكرة وأضع خطوطها الأولى، موضحاً أن المؤسسات الأهلية والجهات المانحة مطالبة بأن تلتفت لهذا الدور وأن تضعه ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وأن الوحدات الإشرافية في الوزارات والجهات الحكومية يجب أن تُدرج هذا المفهوم في خططها بإنشاء جمعيات ومبادرات متخصصة في الدبلوماسية الثقافية والإعلامية والرياضية والرقمية والإنسانية، وأن يُسنَد تنفيذ بعض المشاريع الوطنية في هذا المجال إلى القطاع غير الربحي باعتباره الأقدر على التعبير عن القيم السعودية أمام العالم.
وفي الاجتماع الدوري لقادة الطاولة المستديرة، طُرحت عدة موضوعات مقترحة لفعاليات الأعوام القادمة، كان من بينها هذا العنوان ((دور القطاع غير الربحي في الدبلوماسية العامة)). وقد حظي، ولله الحمد، بقبول واسع واستحسان كبير من أصحاب السمو والسعادة أعضاء الطاولة المستديرة، الذين أشادوا بأهمية الفكرة وراهنيتها، مؤكدين أن هذا الطرح يمثل بُعداً جديداً ومتكاملاً لرؤية السعودية في تمكين القطاع غير الربحي كقوة ناعمة مؤثرة. تلك الإشادة منحتني شعوراً عميقاً بالامتنان والفخر، لأنها أكدت أن الفكرة وجدت صداها في المكان الصحيح، وأن الطريق نحو تحويلها إلى واقع بدأ فعلاً.
ومع مرور الوقت، ومع الجهود التي كانت تُبذل على مستوى القطاع، جاء انعقاد ملتقى ((دور القطاع غير الربحي في الدبلوماسية العامة)) كعلامة فارقة في مسيرة هذا الوعي الجديد. كان الملتقى ثرياً في تفاصيله، مميزًا في حضوره، زاخراً بالأفكار والمداخلات التي أكدت أن المملكة تمضي بثبات نحو تمكين هذا القطاع ليكون جزءاً أصيلاً من قوتها الناعمة. المخرجات التي خرج بها الملتقى كانت واضحة؛ توسيع مفهوم الدبلوماسية العامة ليشمل كل الجهات المؤثرة في المجتمع، تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وتشجيع الجمعيات والمؤسسات الأهلية على خوض مجالات جديدة في الثقافة والرياضة والسياحة والرقمنة لتمثيل الوطن بصورة تليق به. كان الملتقى مشهداً وطنياً ناضجاً جمع الخبراء وصنّاع القرار والمهتمين في ساحة واحدة ليتحدثوا بلغة واحدة عنوانها: ((الإنسان هو سفير الوطن الأول)).
وبينما كنت أتابع النقاشات والجلسات والحضور اللافت، تذكرت تلك المكالمة الأولى، وشعرت أن الدائرة اكتملت. هذه الفكرة التي بدأت في صباح عمل هادئ تحولت إلى حديث وطن بأكمله. ولأنني مؤمن أن القضايا الكبرى لا تُترك في حدود القول، فقد واصلت العمل عليها من خلال بحث علمي قمت به امتد لعامٍ كامل (2024 – 2025م) بعنوان ((دور الدبلوماسية الرقمية في الترويج للقطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية: دراسة تطبيقية)). استخدمت فيه المنهج الوصفي التحليلي عبر استبانة إلكترونية شملت (384) موظفاً ومنتسباً يمثلون منظمات القطاع غير الربحي في المملكة.
هدفت الدراسة إلى قياس أثر ستة أبعاد للدبلوماسية الرقمية، نشر الوعي، الصورة الذهنية، تحفيز المشاركة، الشراكات، القوة الناعمة، ودور المجتمع المدني؛ على أربعة أبعادٍ للترويج المؤسسي للقطاع تشمل الوعي والصورة الذهنية والمشاركة والشراكات. أظهرت النتائج أن الدبلوماسية الرقمية تسهم بنسبة 26.2% في ترويج القطاع غير الربحي، وأن أكثر الأبعاد تأثيراً هي ((دور المجتمع المدني)) و((القوة الناعمة)) و((نشر الوعي)) و((تحفيز المشاركة المجتمعية)).
ومن واقع تلك النتائج، خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات العملية، أبرزها:
. التركيز على إبراز القطاع غير الربحي كوجه مدني وإنساني للمملكة في الحملات الرقمية الوطنية.
. إنشاء منصة رقمية موحدة تجمع الجهات الحكومية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والمنظمات الأهلية لتوحيد الخطاب وتعظيم الأثر.
. تطوير محتوى رقمي نوعي يتجاوز التغطية الإخبارية إلى سرد قصص الأثر والمبادرات الملهمة.
. تعزيز الثقة بالمنصات الوطنية للتطوع والتبرع مثل ((إحسان)) ومنصة العمل التطوعي، وتحفيز المشاركة من خلال حملات إنسانية واقعية.
واليوم وبعد هذا الملتقى الذي حمل الفكرة من مهدها إلى فضائها، أشعر أن هذه القضية لم تعد تخص محمد بن مفلح وحده، بل أصبحت قضية وطنية يؤمن بها الجميع. والقادم أجمل بإذن الله، فهذه القضية ستتحول إلى مبادرة ترى النور قريباً، مبادرة تسعى لترسيخ الدور الدبلوماسي للمجتمع المدني، وتعزيز الحضور السعودي الإنساني عالمياً. وأسعد صراحة بأن يكون هناك من يشاركني هذا الشغف ويؤمن بهذه الرؤية، من الباحثين والممارسين والمهتمين، ليكونوا جزءاً من هذا العمل الوطني الذي نزرع من خلاله بذور الصورة الحقيقية لوطنٍ عظيم يُحب أن يُروى كما هو: صادقاً، مؤثراً، ومُلهماً للعالم.

MENAFN05112025000089011017ID1110302550

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث