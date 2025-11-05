إلى العالم من بوابة الفعاليات

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
2025-11-05 11:07:23
(MENAFN- Al Watan) تعيش المملكة العربية السعودية اليوم مرحلة استثنائية من التحوّل والازدهار في مختلف القطاعات، ومن أبرزها قطاع الفعاليات الذي أصبح عنوانًا للنجاح والتنمية والتأثير. فالمملكة لم تعد مجرد محطة تستضيف فعاليات موسمية، بل أصبحت الوجهة الأولى للفعاليات والمؤتمرات والمعارض والمنتديات على مستوى الشرق الأوسط، وواحدة من أهم المراكز العالمية في هذا المجال. ورغم أن الفعاليات تتوزع على مدار العام في مختلف المدن والمناطق، إلا أن الربع الأخير من كل سنة أصبح يمثل ذروة النشاط والحراك، حيث تتكامل الجهود وتزداد وتيرة التنظيم لتقدم المملكة مشهدًا مدهشًا يعكس حيويتها ومكانتها العالمية المتنامية.
ما يميز الفعاليات السعودية هو تنوعها وشمولها في الطابع والمضمون والجمهور المستهدف. فهي لا تقتصر على نوع واحد أو فئة محددة، بل تمتد لتشمل كل المجالات ثقافية، فنية، رياضية، ترفيهية، اقتصادية، علمية وسياحية وتستقطب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، من الأطفال والعائلات إلى الشباب، ورواد الأعمال، والخبراء، والمستثمرين. كما تتوزع الفعاليات بين الطابع المحلي والإقليمي والعالمي، ما يمنحها بعدًا متوازنًا يجمع بين إبراز الهوية السعودية الأصيلة والانفتاح على الثقافات والتجارب الدولية. فبينما تستعرض الفعاليات المحلية تراث المملكة وتنوعها الثقافي، تأتي الفعاليات العالمية لتجعل مدنها مسرحًا للتبادل الثقافي والمعرفي والاقتصادي مع العالم.
قطاع الفعاليات اليوم ليس مجرد نشاط ترفيهي، بل أصبح رافدًا اقتصاديًا مهمًا يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ويدعم المستهدفات الكبرى لرؤية المملكة 2030. فبفضل تنامي حجم الفعاليات واستقطابها للمستثمرين والزوار، أصبحت مصدرًا رئيسيًا لتحريك قطاعات متعددة مثل السياحة، الضيافة، النقل، الخدمات اللوجستية، التسويق، والتقنيات الحديثة. إلى جانب ذلك، خلقت هذه الفعاليات آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للشباب والشابات السعوديين في مجالات التنظيم والإدارة والتصميم والإنتاج والتقنية والإعلام، وأسهمت في تطوير الكفاءات الوطنية وبناء جيل محترف في صناعة الفعاليات، قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
ومن أهم عوامل تميّز المملكة في هذا المجال هو تفوقها اللوجستي والتنظيمي. فقد أثبتت قدرتها على استضافة فعاليات كبرى ومعقدة التنظيم في وقت واحد وبمعايير عالمية من الدقة والجودة. وتتمتع المملكة ببنية تحتية متقدمة تشمل شبكات نقل حديثة، ومطارات وموانئ متطورة، وفنادق ومرافق ضيافة على أعلى المستويات، إضافة إلى منظومات رقمية ذكية تدعم التنظيم والتواصل والإدارة بكفاءة عالية. كل ذلك جعل من المملكة بيئة مثالية لجذب الشركات والمنظمات الدولية لتنظيم فعالياتها ومؤتمراتها على أرضها، وهو ما يعكس القوة اللوجستية والجاهزية التشغيلية التي باتت ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية.
وفي الربع الأخير من كل عام، تتوّج المملكة جهودها بمجموعة من الفعاليات الكبرى التي أصبحت علامات بارزة على خارطة الترفيه والاقتصاد والثقافة العالمية، مثل موسم الرياض، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، وموسم الدرعية، ومهرجانات العلا، ومعارض الاستثمار والابتكار في جدة والشرقية. هذه الفعاليات تجمع بين الإبهار الفني والتنظيم الدقيق والمحتوى العميق، وتحوّل مدن المملكة إلى منصات عالمية تلتقي فيها الثقافات وتتفاعل فيها الأفكار وتُبنى فيها الشراكات.
إن هذا الحراك المتنامي يؤكد أن المملكة اليوم ليست فقط قبلة الفعاليات في المنطقة، بل أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار والتفاعل الثقافي والاقتصادي، حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، ويزدهر الإبداع تحت مظلة رؤية وطنية طموحة. فمن خلال ما تقدمه من فعاليات نوعية على مدار العام، وما تبرزه من قوة في التنظيم واللوجستيات، وما تخلقه من فرص اقتصادية ووظيفية، ترسّخ المملكة مكانتها كمركز محوري لصناعة الفعاليات العالمية، ووجهة مفضلة للعالم بأسره لتجربة ما تعنيه السعودية اليوم: حيوية، انفتاح، وتميّز بلا حدود.

