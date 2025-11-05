إلى العالم من بوابة الفعاليات

403
إلى العالم من بوابة الفعاليات
(MENAFN- Al Watan) تعيش المملكة العربية السعودية اليوم مرحلة استثنائية من التحوّل والازدهار في مختلف القطاعات، ومن أبرزها قطاع الفعاليات الذي أصبح عنوانًا للنجاح والتنمية والتأثير. فالمملكة لم تعد مجرد محطة تستضيف فعاليات موسمية، بل أصبحت الوجهة الأولى للفعاليات والمؤتمرات والمعارض والمنتديات على مستوى الشرق الأوسط، وواحدة من أهم المراكز العالمية في هذا المجال. ورغم أن الفعاليات تتوزع على مدار العام في مختلف المدن والمناطق، إلا أن الربع الأخير من كل سنة أصبح يمثل ذروة النشاط والحراك، حيث تتكامل الجهود وتزداد وتيرة التنظيم لتقدم المملكة مشهدًا مدهشًا يعكس حيويتها ومكانتها العالمية المتنامية.
ما يميز الفعاليات السعودية هو تنوعها وشمولها في الطابع والمضمون والجمهور المستهدف. فهي لا تقتصر على نوع واحد أو فئة محددة، بل تمتد لتشمل كل المجالات ثقافية، فنية، رياضية، ترفيهية، اقتصادية، علمية وسياحية وتستقطب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، من الأطفال والعائلات إلى الشباب، ورواد الأعمال، والخبراء، والمستثمرين. كما تتوزع الفعاليات بين الطابع المحلي والإقليمي والعالمي، ما يمنحها بعدًا متوازنًا يجمع بين إبراز الهوية السعودية الأصيلة والانفتاح على الثقافات والتجارب الدولية. فبينما تستعرض الفعاليات المحلية تراث المملكة وتنوعها الثقافي، تأتي الفعاليات العالمية لتجعل مدنها مسرحًا للتبادل الثقافي والمعرفي والاقتصادي مع العالم.
قطاع الفعاليات اليوم ليس مجرد نشاط ترفيهي، بل أصبح رافدًا اقتصاديًا مهمًا يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ويدعم المستهدفات الكبرى لرؤية المملكة 2030. فبفضل تنامي حجم الفعاليات واستقطابها للمستثمرين والزوار، أصبحت مصدرًا رئيسيًا لتحريك قطاعات متعددة مثل السياحة، الضيافة، النقل، الخدمات اللوجستية، التسويق، والتقنيات الحديثة. إلى جانب ذلك، خلقت هذه الفعاليات آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للشباب والشابات السعوديين في مجالات التنظيم والإدارة والتصميم والإنتاج والتقنية والإعلام، وأسهمت في تطوير الكفاءات الوطنية وبناء جيل محترف في صناعة الفعاليات، قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
ومن أهم عوامل تميّز المملكة في هذا المجال هو تفوقها اللوجستي والتنظيمي. فقد أثبتت قدرتها على استضافة فعاليات كبرى ومعقدة التنظيم في وقت واحد وبمعايير عالمية من الدقة والجودة. وتتمتع المملكة ببنية تحتية متقدمة تشمل شبكات نقل حديثة، ومطارات وموانئ متطورة، وفنادق ومرافق ضيافة على أعلى المستويات، إضافة إلى منظومات رقمية ذكية تدعم التنظيم والتواصل والإدارة بكفاءة عالية. كل ذلك جعل من المملكة بيئة مثالية لجذب الشركات والمنظمات الدولية لتنظيم فعالياتها ومؤتمراتها على أرضها، وهو ما يعكس القوة اللوجستية والجاهزية التشغيلية التي باتت ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية.
وفي الربع الأخير من كل عام، تتوّج المملكة جهودها بمجموعة من الفعاليات الكبرى التي أصبحت علامات بارزة على خارطة الترفيه والاقتصاد والثقافة العالمية، مثل موسم الرياض، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، وموسم الدرعية، ومهرجانات العلا، ومعارض الاستثمار والابتكار في جدة والشرقية. هذه الفعاليات تجمع بين الإبهار الفني والتنظيم الدقيق والمحتوى العميق، وتحوّل مدن المملكة إلى منصات عالمية تلتقي فيها الثقافات وتتفاعل فيها الأفكار وتُبنى فيها الشراكات.
إن هذا الحراك المتنامي يؤكد أن المملكة اليوم ليست فقط قبلة الفعاليات في المنطقة، بل أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار والتفاعل الثقافي والاقتصادي، حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، ويزدهر الإبداع تحت مظلة رؤية وطنية طموحة. فمن خلال ما تقدمه من فعاليات نوعية على مدار العام، وما تبرزه من قوة في التنظيم واللوجستيات، وما تخلقه من فرص اقتصادية ووظيفية، ترسّخ المملكة مكانتها كمركز محوري لصناعة الفعاليات العالمية، ووجهة مفضلة للعالم بأسره لتجربة ما تعنيه السعودية اليوم: حيوية، انفتاح، وتميّز بلا حدود.
