معرض أم استعراض

معرض أم استعراض

2025-11-05 11:07:23
(MENAFN- Al Watan) تقول الكاتبة التشيلية إيزابيل الليندي: ((العجرفة امتياز الجهلة، فالعالِم متواضع لأنه يدرك مدى ضآلة ما يعرفه)).
تذكّرت هذه المقولة وأنا أحضر معرض الصحة العالمي مؤخرًا في الرياض، حيث كان الأمل يملأني بأن أرى حدثًا دوليًا يعكس ما بلغته المملكة من تطورٍ في القطاع الصحي، وما وصلت إليه من مكانة في تنظيم الفعاليات الكبرى فقد أصبحت المملكة مقصدًا ومكانًا للمعارض والمناسبات والفعاليات العالمية، ونجحت في تنظيمها واستقطابها نجاحًا باهرًا في كل المجالات، غير أنّ ما شاهدته من بعض المظاهر في معرض الصحة العالمي هناك جعلني أتساءل: هل نحن أمام معرض للصحة أم استعراض للمكانة للشخصية والمظاهر؟
كنت أتطلع إلى أن أرى في هذا الحدث قيم الطب الحقيقية ((التواضع، الإنصات، التعاطف والمسؤولية، والعلم في أسمى معانيه))، إلا أن المشهد في بعض أركان المعرض كان مختلفًا تمامًا، مشاهد لا تمتّ إلى جوهر الصحة والطب ولا إلى تاريخه بصلة. رأيت بعض مسؤولي القطاع الصحي أحاطوا أنفسهم بما يشبه الحاشية، وفود تمتد لأمتار طويلة ترافقهم من جناح إلى آخر، وكأننا في عرض بروتوكولي لا مؤتمر صحي علمي. تساءلت حينها: عن سبب الحضور الكثيف من ((المرافقين)) وما هدفه ؟! أم هو مجرد وسيلة لبيان المكانة ولفت الأنظار؟
المفارقة أنّ هذا المشهد لا يُرى حتى في المؤتمرات الدولية حتى ذات الطابع الحساس والطابع الأمني أو العسكري، حيث يحضر كبار القادة والمسؤولين بأقل مظاهر المرافقة والتكلف. بينما هنا، في معرض يفترض أنه مكرّس للعلم والصحة، بدا وكأن هناك مسابقة غير معلنة حول مَن يمتلك الحاشية الأكبر أو من يأخذ أكبر عدد من المصورين والصور!
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل لفت انتباه الغالبية الكم الهائل من بطاقات ((VIP)) الموزعة في المعرض. هذه البطاقات التي تُخصّص عادة لأصحاب المعالي وقادة القطاعات، أصبحت في هذا الحدث تُمنح بسخاء حتى لموظفين في مناصب متوسطة أو اعتيادية. بدا الأمر وكأن هناك سياسة ((VVIP لك ولمن يعز عليك))، حتى غدت البطاقة التي يُفترض أن تعني تميّز المسؤولية والموقع أشبه ببطاقة تذكارية توزع بلا معايير. لا نعرف ماذا يقصد المنظمون؟ ولكن كان عدد بطاقات ((VVIP)) يفوق – كما قال البعض مازحًا – ربما عدد البطاقات الممنوحة في مؤتمر مبادرة الاستثمار (FII) الذي يحضره رؤساء الدول ووزراء العالم!
وبين أروقة المعرض، كنت أسمع التساؤلات تتردد: ما المناسبة؟ ولماذا كل هذا ((الترزز))؟ خصوصًا في ظل وجود ضيوف أجانب من خبراء وشركات عالمية، وربما أنهم تساءلوا في داخلهم: ما الذي يحدث هنا؟ أهو معرض صحي علمي، أم مناسبة اجتماعية بلباس صحي؟
المجال الصحي، بطبيعته ورسالة ممارسيه يقوم على مبدأ المساواة والعدالة والتواضع والتعاطف، لا على تمييز الناس بين ((مهم)) و((أهم)) و((عادي)). فالقيمة في الطب ليست في المنصب، بل في العطاء والمعرفة والرحمة. وإذا كان لا بد من تمييز، فليكن لأصحاب القرار والسياسات العليا الذين يمثلون الدولة والقطاع في محافلها الرسمية. أما أن يتحول المعرض إلى مساحة للتنافس في عدد المرافقين أو البطاقات المميزة، فهذا يشوّه صورة الصحة والطب والرسالة التي يحملها.
لقد كنا نقول دومًا إنّ الذكاء الاصطناعي لن يستطيع أن يحلّ محل الطبيب، لأنه يفتقر إلى التعاطف الإنساني. لكن المفارقة المؤلمة أننا بدأنا نرى بعض منسوبي القطاع الصحي يفقدون تلك القيم التي لطالما ميّزت المهنة، منشغلين بالمظاهر أكثر من الجوهر، وبالاستعراض أكثر من الفعل.
لقد رأيت في المعرض بعض الشخصيات تتجول وسط الحشود كما لو كانت في ((جولة إعلامية))، يتبعها مصوّرون من كل اتجاه لالتقاط صور الزيارة، وكأننا أمام أحد مشاهير التواصل الاجتماعي، أو يشبه الفاشينستات لا أمام رموز مهنة سامية كالصحة والطب.
يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جملة لافتة في بساطتها وعمقها: ((إذا أردت أن أعرف جودة مطعم، أنظر فقط إلى نظافة زجاجه الخارجي؛ فإن كان نظيفًا، أطمئن إلى أن ما في الداخل كذلك)).
هذا التشبيه البسيط يختصر فلسفة دقيقة: المظهر الخارجي يعكس غالبًا ما في الداخل من قيم وسلوكيات.
حين تتأمل بعض مظاهر الغرور والانتفاخ المبالغ فيه في بعض أوساط بعض رجالات الصحة، تدرك أن ما تراه ليس مجرد تصرفات شكلية، بل انعكاسٌ مباشرٌ لطريقة تفكيرٍ داخلية قد يعكس في التعامل مع المرضى ومع جوهر المهنة نفسها. فالصحة، في أصلها، مهنة إنسانية نبيلة، تُبنى على التواضع والتعاطف والشعور بالمسؤولية، لا على الاستعراض والمظاهر والتمييز الطبقي داخل القطاع.
كنا قد كتبنا سابقًا مقالًا أخذ زخمًا بعنوان ((المستشفيات الذكية والديناصورات))، وأظن اليوم أن العنوان الأدق ربما كان ((المستشفيات الذكية والديناصورات المنفوخة)). فالمشكلة لم تعد فقط في الجمود الإداري أو الفكر المتحجر، بل في تضخم الأنا الذي أصاب بعض القيادات الصحية ممن التصقوا بمناصبهم سنوات طويلة حتى فقدوا حسّ التجديد وتجرّدوا من التواضع المهني. إنها ظاهرة يمكن وصفها بما يسميه علماء الإدارة بـ((متلازمة البرج العاجي))؛ حين يعزل المسؤول نفسه عن الميدان ويعيش في عالم من الامتيازات والحاشيات والمظاهر. ولعل ما يزيد الأمر وضوحًا أن هذه الحالة من تضخم الذات تنعكس بشكل مباشر على طريقة اتخاذ القرار، وعلى طبيعة الخدمات الصحية نفسها. فكيف ننتظر من مسؤولٍ غارقٍ في الأضواء والكاميرات، يتجول في المعارض بصحبة حاشية تمتد لأمتار طويلة، أن يشعر بإنسان بسيط يقف في طابور الطوارئ منتظرًا علاجًا أو عناية؟
في مقالات مثل ((المستشفيات الذكية والديناصورات)) و((هل تتحسن الخدمات الصحية في وجود هؤلاء؟)) يظهر أن التغيير الحقيقي في منظومة الصحة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تجديد الدماء وإعادة ضخ الكفاءات الشابة التي تحمل فكرًا جديدًا متصلًا بالتقنية والعصر، لا بالمظاهر والمجاملات ومع التجديد المؤسسي، يجب أن تأتي الثورة التقنية التي يمثلها إدخال الذكاء الاصطناعي ومنظومة المستشفيات الذكية في إدارة وتشغيل القطاع الصحي. فالتقنية ليست مجرد أدوات، بل فلسفة جديدة لإدارة الصحة تقوم على البيانات والشفافية والكفاءة. إدخال الذكاء الاصطناعي سيسهم في تقليل الأخطاء الطبية، ورفع جودة الرعاية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتقليص الهدر المالي، وصولًا إلى تحقيق عدالة صحية أكثر استدامة.
وكنت أتمنى لو أن شركة مثل ((هيوماين)) (Humain)، بقيادة رئيسها التنفيذي طارق أمين، أولت قطاع الصحة أولوية حقيقية ضمن مشاريعها، لأن فرص النجاح فيه كبيرة ومباشرة، كما يُقال في عالم الاستثمار ((low-hanging fruit)). فبين ضخامة الميزانية المخصصة للصحة في المملكة، ووجود مساحات كبيرة من الهدر وعدم الكفاءة في أداء بعض الإدارات، تبدو الفرصة مثالية لأن يكون الذكاء الاصطناعي هو مغير قواعد اللعبة – The Game Changer.
لكن يبدو أن أولويات ((هيوماين)) اتجهت حاليًا نحو بناء مراكز البيانات ومشاريع البنية التحتية الرقمية، وهو أمر مهم بلا شك، إلا أن جوهر التحدي (لا يكمن في الوقت والانشغال ولكن ترتيب الأولويات!؟)
ورغم ما يُكدّر الصفو أحيانًا من مظاهر ((الترزز والهياط)) التي ابتعدت عن جوهر الرسالة السامية للطب والصحة، فإننا نحاول دائمًا أن نبحث عن الإيجابيات ونُسلّط الضوء على ما يُثلج الصدر ويبعث على الأمل.
في معرض الصحة الأخير، برزت صورة مشرقة تستحق الوقوف عندها: تنوّع ضخم في المشاركات، عدد هائل من الشركات من مختلف أنحاء العالم، وكل ذلك ما كان ليحدث لولا الرؤية السعودية الطموحة والاقتصاد الوطني المتين الذي فتح أعين العالم على ما تزخر به المملكة من فرص وإمكانات.
لكن أجمل ما في المشهد – بحق – كان الشباب السعودي. على منصات العرض، رأينا وجوهًا مليئة بالحيوية والشغف، يتحدثون بثقة، ويشرحون التفاصيل الدقيقة في مجالاتهم بتمكن وفخر. شباب يرفع الرأس، ويمثل الجيل الجديد الذي نراهن عليه في مستقبل الطب والصحة في المملكة.
وفي نهاية اليوم، كانت الصورة أبلغ من أي كلام: كثير من العارضين الأجانب غادروا أجنحتهم مبكرًا، بينما بقي الشباب السعودي حتى آخر لحظة، ملتزمين، متحمسين، مستمتعين بتمثيل وطنهم. مشهد يلخص روح الجدية والانتماء والإصرار التي تميز هذا الجيل (من يقول الشباب السعودي ما يشتغل!!)
ولأن كل نجاح لا يكتمل إلا بالتواضع، نختم بعبارتين خلدتا هذه المعادلة الإنسانية:
((كلما تعمقتُ في العلم، شعرتُ بصغر حجمي أمام الكون)).
وفي وصف المتكبر بدقة متناهية: ((المتكبر يرى نفسه عملاقًا لأنه أعمى عن عيوبه، والمتواضع يرى عيوبه فينمو)).

