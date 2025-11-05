15 دقيقة هامشا زمنيا لسائقي الـ Delivery

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
15 دقيقة هامشا زمنيا لسائقي الـ Delivery
(MENAFN- Al Watan) فيما نشرت ((الوطن)) الخميس الماضي، تقريرًا، بعنوان: ((5 أسباب لحوادث Delivery))، بدأ عدد من شركات التوصيل مراجعة المدد الزمنية، ووضع جدول زمني واقعي، بناءً على الظروف المختلفة، وربطها بالحالة المرورية للطرق عبر تطبيق خرائط ((قوقل))، وتطبيق ((أحوال)) للطقس، علاوة على إضافة هامش زمني احتياطي لا يقل عن 15 دقيقة لسائقي الدراجات النارية، لمراعاة أحوال الطريق ورحلة السير.
إيقاع عقوبات
من جانبهم، طالب عاملون على دراجات نارية لتوصيل الطلبات (من جنسيات مختلفة) لـ((الوطن))، بضرورة تدخل الجهات ذات العلاقة، لمراجعة تحديد المدة الزمنية لإيصال الطلبات إلى العملاء، وأن يحظى تحديد المدة الزمنية الكافية بمتابعة التزام تطبيقه، خاصة للشركات التي لم تستجب، مع إجراء تحقيق موسع عند وقوع أي حادث للدراجة، والتحري والتقصي الدقيق في المدة الزمنية، الممنوحة لسائق الدراجة، وإيقاع عقوبات على الشركات التي لم تلتزم بذلك.
الحفريات والتحويلات
أوضح سراج علي ((سائق دراجة توصيل))، أن المدة الزمنية القصيرة، لإيصال الطلبات للعملاء، لا تتناسب مع ظروف الحركة المرورية، كالازدحام، أو حالة الطرق كالحفريات أو التحويلات أو حالة الطقس مثل الأمطار، ولا تراعي ظروف نقطة الاستلام والتسليم، وبسبب عدم مراعاة ذلك، يكون السائق تحت ضغوط نفسية، وإجهاد، وتشتت لتسليم الطلب في الوقت المحدد دون تأخير، مما يضطره إلى تعمد تجاوز التعليمات المرورية مثل السرعة والوقوف عند الإشارات، والمراوغة بين المركبات وغيرها من المخالفات المرورية، وقد يتسبب في وقوع حوادث سير، وأي حادث سير مهما كان بسيطًا فإن الأكثر ضررًا هو سائق الدراجة، جراء ارتطامه على الأسفلت بسبب سقوطه من على الدراجة.
المنافسة الشرسة
أبان محمد عزيز ((سائق دراجة نارية))، أن تلك الحوادث والمخالفات المرورية، تشكل مصدر خطر، وقلق لمستخدمي الطرق، سواءً سائقين أو عابرين لها، وتكبدهم خسائر مالية باهظة لسداد رسوم المخالفات، التي تصل إلى آلاف الريالات، وقد تفوق رسوم المخالفات أجورهم اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وإن الكثير من زملائه العاملين على دراجات نارية لتوصيل الطلبات، تحت ضغوط شديدة من شركاتهم بسبب المنافسة الشرسة بين الشركات، لتحقيق مؤشر أداء جيد ورضا العملاء، وكل ذلك من أجل التوصيل السريع للطلبات، في ظل المنافسة الشرسة بين الشركات المختلفة، لإرضاء العملاء، وهو في حقيقته على حساب حياة وسلامة السائقين والأطراف المشتركة في الحوادث.
حملة توعوية
دعا عاملون في مطاعم، إلى إطلاق حملة توعوية وتثقيفية لأفراد المجتمع في مراعاة زيادة المدة الزمنية لتوصيل الطلبات، وأن استلام الطلبات سريعًا، كوجبة غداء خلال 10 دقائق فقط، بدلًا من نصف ساعة، قد يتسبب في وفاة أو إصابة أشخاص أبرياء، بسبب ذلك الطلب، وعلى المستفيدين من تلك الطلبات مراعاة وتفهم ذلك، والأمر كذلك ينطبق على توصيل الطلبات بوسائل النقل المختلفة كالسيارات.
التزامات على مقدم الخدمة
أخذ موافقة جميع أطراف عملية النقل المسبقة على كل طلبية.
تسجيل السائق والمركبة في المنصة الإلكترونية.
توفير خيار استخدام الدفع الإلكتروني والتقيد بالأنظمة
وضع آلية للرقابة على المركبات والسائقين
إطلاع المستفيد على السعر التفصيلي للخدمة وآلية الإلغاء والاسترداد
إظهار بيانات الرحلة والطلبية والسائق والمركبة للمستفيد من الخدمة بشكل مباشر.
إظهار تفاصيل الخدمة وإرسالها للمستفيد على أن تتضمن تفاصيل الطلب وتكلفته وحالته بشكل مباشر.
تمكين المستفيد من تقييم عملية النقل، والسائق، وحالة الطلبية المستلمة.
إظهار نتائج التقييم للمستفيد قبل تنفيذ عملية النقل.
إيقاع عقوبات
من جانبهم، طالب عاملون على دراجات نارية لتوصيل الطلبات (من جنسيات مختلفة) لـ((الوطن))، بضرورة تدخل الجهات ذات العلاقة، لمراجعة تحديد المدة الزمنية لإيصال الطلبات إلى العملاء، وأن يحظى تحديد المدة الزمنية الكافية بمتابعة التزام تطبيقه، خاصة للشركات التي لم تستجب، مع إجراء تحقيق موسع عند وقوع أي حادث للدراجة، والتحري والتقصي الدقيق في المدة الزمنية، الممنوحة لسائق الدراجة، وإيقاع عقوبات على الشركات التي لم تلتزم بذلك.
الحفريات والتحويلات
أوضح سراج علي ((سائق دراجة توصيل))، أن المدة الزمنية القصيرة، لإيصال الطلبات للعملاء، لا تتناسب مع ظروف الحركة المرورية، كالازدحام، أو حالة الطرق كالحفريات أو التحويلات أو حالة الطقس مثل الأمطار، ولا تراعي ظروف نقطة الاستلام والتسليم، وبسبب عدم مراعاة ذلك، يكون السائق تحت ضغوط نفسية، وإجهاد، وتشتت لتسليم الطلب في الوقت المحدد دون تأخير، مما يضطره إلى تعمد تجاوز التعليمات المرورية مثل السرعة والوقوف عند الإشارات، والمراوغة بين المركبات وغيرها من المخالفات المرورية، وقد يتسبب في وقوع حوادث سير، وأي حادث سير مهما كان بسيطًا فإن الأكثر ضررًا هو سائق الدراجة، جراء ارتطامه على الأسفلت بسبب سقوطه من على الدراجة.
المنافسة الشرسة
أبان محمد عزيز ((سائق دراجة نارية))، أن تلك الحوادث والمخالفات المرورية، تشكل مصدر خطر، وقلق لمستخدمي الطرق، سواءً سائقين أو عابرين لها، وتكبدهم خسائر مالية باهظة لسداد رسوم المخالفات، التي تصل إلى آلاف الريالات، وقد تفوق رسوم المخالفات أجورهم اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وإن الكثير من زملائه العاملين على دراجات نارية لتوصيل الطلبات، تحت ضغوط شديدة من شركاتهم بسبب المنافسة الشرسة بين الشركات، لتحقيق مؤشر أداء جيد ورضا العملاء، وكل ذلك من أجل التوصيل السريع للطلبات، في ظل المنافسة الشرسة بين الشركات المختلفة، لإرضاء العملاء، وهو في حقيقته على حساب حياة وسلامة السائقين والأطراف المشتركة في الحوادث.
حملة توعوية
دعا عاملون في مطاعم، إلى إطلاق حملة توعوية وتثقيفية لأفراد المجتمع في مراعاة زيادة المدة الزمنية لتوصيل الطلبات، وأن استلام الطلبات سريعًا، كوجبة غداء خلال 10 دقائق فقط، بدلًا من نصف ساعة، قد يتسبب في وفاة أو إصابة أشخاص أبرياء، بسبب ذلك الطلب، وعلى المستفيدين من تلك الطلبات مراعاة وتفهم ذلك، والأمر كذلك ينطبق على توصيل الطلبات بوسائل النقل المختلفة كالسيارات.
التزامات على مقدم الخدمة
أخذ موافقة جميع أطراف عملية النقل المسبقة على كل طلبية.
تسجيل السائق والمركبة في المنصة الإلكترونية.
توفير خيار استخدام الدفع الإلكتروني والتقيد بالأنظمة
وضع آلية للرقابة على المركبات والسائقين
إطلاع المستفيد على السعر التفصيلي للخدمة وآلية الإلغاء والاسترداد
إظهار بيانات الرحلة والطلبية والسائق والمركبة للمستفيد من الخدمة بشكل مباشر.
إظهار تفاصيل الخدمة وإرسالها للمستفيد على أن تتضمن تفاصيل الطلب وتكلفته وحالته بشكل مباشر.
تمكين المستفيد من تقييم عملية النقل، والسائق، وحالة الطلبية المستلمة.
إظهار نتائج التقييم للمستفيد قبل تنفيذ عملية النقل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
البحرين تفتتح مشاركتها في دورة ألعاب التضامن الإسلاميمنتخب الكرة الط...
إطلاق أسبوع التنقّل من أجل العمل .. البوابة الدولية للمسارات المهني...
ترامب لنظيره الصينى: العلاقة بين بلدينا ستكون رائعة لفترة طويلة...