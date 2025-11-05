  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
15 دقيقة هامشا زمنيا لسائقي الـ Delivery

15 دقيقة هامشا زمنيا لسائقي الـ Delivery

2025-11-05 11:07:22
(MENAFN- Al Watan) فيما نشرت ((الوطن)) الخميس الماضي، تقريرًا، بعنوان: ((5 أسباب لحوادث Delivery))، بدأ عدد من شركات التوصيل مراجعة المدد الزمنية، ووضع جدول زمني واقعي، بناءً على الظروف المختلفة، وربطها بالحالة المرورية للطرق عبر تطبيق خرائط ((قوقل))، وتطبيق ((أحوال)) للطقس، علاوة على إضافة هامش زمني احتياطي لا يقل عن 15 دقيقة لسائقي الدراجات النارية، لمراعاة أحوال الطريق ورحلة السير.
إيقاع عقوبات
من جانبهم، طالب عاملون على دراجات نارية لتوصيل الطلبات (من جنسيات مختلفة) لـ((الوطن))، بضرورة تدخل الجهات ذات العلاقة، لمراجعة تحديد المدة الزمنية لإيصال الطلبات إلى العملاء، وأن يحظى تحديد المدة الزمنية الكافية بمتابعة التزام تطبيقه، خاصة للشركات التي لم تستجب، مع إجراء تحقيق موسع عند وقوع أي حادث للدراجة، والتحري والتقصي الدقيق في المدة الزمنية، الممنوحة لسائق الدراجة، وإيقاع عقوبات على الشركات التي لم تلتزم بذلك.
الحفريات والتحويلات
أوضح سراج علي ((سائق دراجة توصيل))، أن المدة الزمنية القصيرة، لإيصال الطلبات للعملاء، لا تتناسب مع ظروف الحركة المرورية، كالازدحام، أو حالة الطرق كالحفريات أو التحويلات أو حالة الطقس مثل الأمطار، ولا تراعي ظروف نقطة الاستلام والتسليم، وبسبب عدم مراعاة ذلك، يكون السائق تحت ضغوط نفسية، وإجهاد، وتشتت لتسليم الطلب في الوقت المحدد دون تأخير، مما يضطره إلى تعمد تجاوز التعليمات المرورية مثل السرعة والوقوف عند الإشارات، والمراوغة بين المركبات وغيرها من المخالفات المرورية، وقد يتسبب في وقوع حوادث سير، وأي حادث سير مهما كان بسيطًا فإن الأكثر ضررًا هو سائق الدراجة، جراء ارتطامه على الأسفلت بسبب سقوطه من على الدراجة.
المنافسة الشرسة
أبان محمد عزيز ((سائق دراجة نارية))، أن تلك الحوادث والمخالفات المرورية، تشكل مصدر خطر، وقلق لمستخدمي الطرق، سواءً سائقين أو عابرين لها، وتكبدهم خسائر مالية باهظة لسداد رسوم المخالفات، التي تصل إلى آلاف الريالات، وقد تفوق رسوم المخالفات أجورهم اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وإن الكثير من زملائه العاملين على دراجات نارية لتوصيل الطلبات، تحت ضغوط شديدة من شركاتهم بسبب المنافسة الشرسة بين الشركات، لتحقيق مؤشر أداء جيد ورضا العملاء، وكل ذلك من أجل التوصيل السريع للطلبات، في ظل المنافسة الشرسة بين الشركات المختلفة، لإرضاء العملاء، وهو في حقيقته على حساب حياة وسلامة السائقين والأطراف المشتركة في الحوادث.
حملة توعوية
دعا عاملون في مطاعم، إلى إطلاق حملة توعوية وتثقيفية لأفراد المجتمع في مراعاة زيادة المدة الزمنية لتوصيل الطلبات، وأن استلام الطلبات سريعًا، كوجبة غداء خلال 10 دقائق فقط، بدلًا من نصف ساعة، قد يتسبب في وفاة أو إصابة أشخاص أبرياء، بسبب ذلك الطلب، وعلى المستفيدين من تلك الطلبات مراعاة وتفهم ذلك، والأمر كذلك ينطبق على توصيل الطلبات بوسائل النقل المختلفة كالسيارات.
التزامات على مقدم الخدمة
أخذ موافقة جميع أطراف عملية النقل المسبقة على كل طلبية.
تسجيل السائق والمركبة في المنصة الإلكترونية.
توفير خيار استخدام الدفع الإلكتروني والتقيد بالأنظمة
وضع آلية للرقابة على المركبات والسائقين
إطلاع المستفيد على السعر التفصيلي للخدمة وآلية الإلغاء والاسترداد
إظهار بيانات الرحلة والطلبية والسائق والمركبة للمستفيد من الخدمة بشكل مباشر.
إظهار تفاصيل الخدمة وإرسالها للمستفيد على أن تتضمن تفاصيل الطلب وتكلفته وحالته بشكل مباشر.
تمكين المستفيد من تقييم عملية النقل، والسائق، وحالة الطلبية المستلمة.
إظهار نتائج التقييم للمستفيد قبل تنفيذ عملية النقل.

MENAFN05112025000089011017ID1110302542

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث