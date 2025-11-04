البيت الأبيض: منخرطون بنشاط لتحقيق السلام في السودان ونتواصل مع الشركاء العرب

403
البيت الأبيض: منخرطون بنشاط لتحقيق السلام في السودان ونتواصل مع الشركاء العرب
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 11 (كونا) -- أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة "منخرطة بنشاط" من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة المتفاقمة في السودان منذ بدء الحرب منتصف أبريل 2023.
وقالت ليفيت للصحفيين "الولايات المتحدة منخرطة بنشاط في الجهود الرامية إلى تحقيق حل سلمي للصراع المروع في السودان. نحن لا نزال ملتزمين بالعمل مع شركائنا الدوليين بمن فيهم أعضاء الرباعية - مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - إضافة إلى أطراف أخرى من أجل قيادة عملية سلام تفاوضية تعالج الأزمة الإنسانية الحالية والتحديات السياسية طويلة الأمد".
وأضافت ليفيت "في الواقع تحدثت هذا الصباح مع وزير الخارجية الأمريكي روبيو حول هذا الموضوع (السودان) خاصة مع تزايد التقارير الأخيرة بشأنه وقد أكد لي أن الإدارة منخرطة جدا في هذا الملف".
وأوضحت أن بلادها "على تواصل متكرر مع الشركاء العرب الذين ذكرتهم قبل قليل ونرغب في أن ينتهي هذا الصراع بشكل سلمي تماما كما سعينا في (حل) العديد من النزاعات الأخرى".
وأكدت ليفيت أن "الوضع على الأرض حاليا (في السودان) بالغ التعقيد" في ظل عمليات نزوح واسعة من مدينة الفاشر وتحذير منظمات أممية من مجاعة في المدينة.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأزمة في السودان ب"المروعة" وحذر من خروجها عن السيطرة.
وقال غوتيريش بحسب ما نشر موقع الأمم المتحدة "على مدى أكثر من 18 شهرا كانت الفاشر والمناطق المحيطة بها في شمال دافور بؤرة المعاناة والجوع والعنف والنزوح. ومنذ دخول قوات الدعم السريع إلى الفاشر الأسبوع الماضي يتدهور الوضع يوما بعد الآخر".
وتشهد مدينة الفاشر واحدة من أكثر الفصول دموية منذ اندلاع الصراع في السودان التي كان آخرها ما اعلنته منظمة الصحة العالمية أخيرا بشأن مقتل أكثر من 460 مريضا ومرافقا في مستشفى الولادة السعودي عقب هجمات استهدفت المنشأة الطبية وشهدت أيضا اختطاف عدد من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي.
واندلعت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل 2023 بسبب خلافات بين الطرفين حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش. (النهاية)
