البيت الأبيض: منخرطون بنشاط لتحقيق السلام في السودان ونتواصل مع الشركاء العرب

2025-11-04 11:15:24
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 11 (كونا) -- أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة "منخرطة بنشاط" من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة المتفاقمة في السودان منذ بدء الحرب منتصف أبريل 2023.
وقالت ليفيت للصحفيين "الولايات المتحدة منخرطة بنشاط في الجهود الرامية إلى تحقيق حل سلمي للصراع المروع في السودان. نحن لا نزال ملتزمين بالعمل مع شركائنا الدوليين بمن فيهم أعضاء الرباعية - مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - إضافة إلى أطراف أخرى من أجل قيادة عملية سلام تفاوضية تعالج الأزمة الإنسانية الحالية والتحديات السياسية طويلة الأمد".
وأضافت ليفيت "في الواقع تحدثت هذا الصباح مع وزير الخارجية الأمريكي روبيو حول هذا الموضوع (السودان) خاصة مع تزايد التقارير الأخيرة بشأنه وقد أكد لي أن الإدارة منخرطة جدا في هذا الملف".
وأوضحت أن بلادها "على تواصل متكرر مع الشركاء العرب الذين ذكرتهم قبل قليل ونرغب في أن ينتهي هذا الصراع بشكل سلمي تماما كما سعينا في (حل) العديد من النزاعات الأخرى".
وأكدت ليفيت أن "الوضع على الأرض حاليا (في السودان) بالغ التعقيد" في ظل عمليات نزوح واسعة من مدينة الفاشر وتحذير منظمات أممية من مجاعة في المدينة.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأزمة في السودان ب"المروعة" وحذر من خروجها عن السيطرة.
وقال غوتيريش بحسب ما نشر موقع الأمم المتحدة "على مدى أكثر من 18 شهرا كانت الفاشر والمناطق المحيطة بها في شمال دافور بؤرة المعاناة والجوع والعنف والنزوح. ومنذ دخول قوات الدعم السريع إلى الفاشر الأسبوع الماضي يتدهور الوضع يوما بعد الآخر".
وتشهد مدينة الفاشر واحدة من أكثر الفصول دموية منذ اندلاع الصراع في السودان التي كان آخرها ما اعلنته منظمة الصحة العالمية أخيرا بشأن مقتل أكثر من 460 مريضا ومرافقا في مستشفى الولادة السعودي عقب هجمات استهدفت المنشأة الطبية وشهدت أيضا اختطاف عدد من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي.
واندلعت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل 2023 بسبب خلافات بين الطرفين حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش. (النهاية)

