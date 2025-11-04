اعتقال مشتبهين بضلوعهما في انفجار جامعة هارفارد الأمريكية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
اعتقال مشتبهين بضلوعهما في انفجار جامعة هارفارد الأمريكية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 4 - 11 (كونا) -- أعلنت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء عن اعتقال شخصين في ولاية ماساتشوستس يشتبه بتورطهما في حادث انفجار وقع في كلية الطب بجامعة هارفارد نهاية الأسبوع الماضي.
وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية أنه ألقي القبض على المتهمين صباح اليوم في منزليهما على يد فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن وبمساعدة إدارة شرطة جامعة هارفارد.
وبينت الشبكة الإخبارية أن المعتقلين هما لوغان ديفيد باترسون (18 عاما) ودومينيك كاردوزا (20 عاما) وكلاهما من ولاية ماساتشوستس ووجهت إليهما تهمة "التآمر لإتلاف مبنى تابع لمؤسسة تتلقى مساعدة مالية فيدرالية باستخدام النار أو المتفجرات وفقا لشكوى جنائية".
ونقلت (سي إن إن) عن المدعية العامة الأمريكية لولاية ماساتشوستس ليا فولي القول إن "أفرادا من العامة اتصلوا بالسلطات لتحديد هويات المتهمين بعد أن نشرت الشرطة صورا من كاميرات المراقبة" منبهة إلى أنه "من السابق لأوانه التكهن بالدوافع إذ لا يزال التحقيق جاريا".
وأضافت فولي أن "السلوك المزعوم في وثائق الاتهام لم يكن غير مسؤول وخطرا فحسب بل كان إجراميا أيضا وهناك عواقب لأولئك الذين يرتكبون جرائم فيدرالية".
ووقع الانفجار بعد الساعة 45ر2 من صباح يوم السبت الماضي في مبنى جولدنسون في بوسطن حيث أرسل ضابط من إدارة شرطة هارفارد إلى موقع الحادث لتفعيل إنذار الحريق وشاهد المشتبهين يهربان من المبنى بعد وقوع الانفجار في جزء صغير من ردهة الطابق الرابع وفقا لمسؤولين من جامعة هارفارد. (النهاية)
ع س ت / ه س ص
وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية أنه ألقي القبض على المتهمين صباح اليوم في منزليهما على يد فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن وبمساعدة إدارة شرطة جامعة هارفارد.
وبينت الشبكة الإخبارية أن المعتقلين هما لوغان ديفيد باترسون (18 عاما) ودومينيك كاردوزا (20 عاما) وكلاهما من ولاية ماساتشوستس ووجهت إليهما تهمة "التآمر لإتلاف مبنى تابع لمؤسسة تتلقى مساعدة مالية فيدرالية باستخدام النار أو المتفجرات وفقا لشكوى جنائية".
ونقلت (سي إن إن) عن المدعية العامة الأمريكية لولاية ماساتشوستس ليا فولي القول إن "أفرادا من العامة اتصلوا بالسلطات لتحديد هويات المتهمين بعد أن نشرت الشرطة صورا من كاميرات المراقبة" منبهة إلى أنه "من السابق لأوانه التكهن بالدوافع إذ لا يزال التحقيق جاريا".
وأضافت فولي أن "السلوك المزعوم في وثائق الاتهام لم يكن غير مسؤول وخطرا فحسب بل كان إجراميا أيضا وهناك عواقب لأولئك الذين يرتكبون جرائم فيدرالية".
ووقع الانفجار بعد الساعة 45ر2 من صباح يوم السبت الماضي في مبنى جولدنسون في بوسطن حيث أرسل ضابط من إدارة شرطة هارفارد إلى موقع الحادث لتفعيل إنذار الحريق وشاهد المشتبهين يهربان من المبنى بعد وقوع الانفجار في جزء صغير من ردهة الطابق الرابع وفقا لمسؤولين من جامعة هارفارد. (النهاية)
ع س ت / ه س ص
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ايشيلون ديجيتال وإليوشنز تعلنان عن شراكة استراتيجية لتسريع التحول الر...
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يغادر جمهورية مصر العربية عائداً إل...
لبنان.. سِباق بين التصعيد والتهدئة...
"كتاب" تضيء على تجربة شاعر جُزر الكناري...
أنور خليل: راتب تقاعد الفنان الأردني 300 دينار يدفع منه 150...
ناصر الشطي مدرباً للسالمية...