  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
اعتقال مشتبهين بضلوعهما في انفجار جامعة هارفارد الأمريكية

اعتقال مشتبهين بضلوعهما في انفجار جامعة هارفارد الأمريكية

2025-11-04 11:15:24
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 4 - 11 (كونا) -- أعلنت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء عن اعتقال شخصين في ولاية ماساتشوستس يشتبه بتورطهما في حادث انفجار وقع في كلية الطب بجامعة هارفارد نهاية الأسبوع الماضي.
وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية أنه ألقي القبض على المتهمين صباح اليوم في منزليهما على يد فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن وبمساعدة إدارة شرطة جامعة هارفارد.
وبينت الشبكة الإخبارية أن المعتقلين هما لوغان ديفيد باترسون (18 عاما) ودومينيك كاردوزا (20 عاما) وكلاهما من ولاية ماساتشوستس ووجهت إليهما تهمة "التآمر لإتلاف مبنى تابع لمؤسسة تتلقى مساعدة مالية فيدرالية باستخدام النار أو المتفجرات وفقا لشكوى جنائية".
ونقلت (سي إن إن) عن المدعية العامة الأمريكية لولاية ماساتشوستس ليا فولي القول إن "أفرادا من العامة اتصلوا بالسلطات لتحديد هويات المتهمين بعد أن نشرت الشرطة صورا من كاميرات المراقبة" منبهة إلى أنه "من السابق لأوانه التكهن بالدوافع إذ لا يزال التحقيق جاريا".
وأضافت فولي أن "السلوك المزعوم في وثائق الاتهام لم يكن غير مسؤول وخطرا فحسب بل كان إجراميا أيضا وهناك عواقب لأولئك الذين يرتكبون جرائم فيدرالية".
ووقع الانفجار بعد الساعة 45ر2 من صباح يوم السبت الماضي في مبنى جولدنسون في بوسطن حيث أرسل ضابط من إدارة شرطة هارفارد إلى موقع الحادث لتفعيل إنذار الحريق وشاهد المشتبهين يهربان من المبنى بعد وقوع الانفجار في جزء صغير من ردهة الطابق الرابع وفقا لمسؤولين من جامعة هارفارد. (النهاية)

ع س ت / ه س ص


MENAFN04112025000071011013ID1110296645

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث