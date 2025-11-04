  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
(الاتحاد) السعودي يهزم (الشارقة) الإماراتي في أبطال آسيا للنخبة بثلاثية

(الاتحاد) السعودي يهزم (الشارقة) الإماراتي في أبطال آسيا للنخبة بثلاثية

2025-11-04 11:15:24
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 4 - 11 (كونا) -- فاز فريق (الاتحاد) السعودي على ضيفه (الشارقة) الإماراتي اليوم الثلاثاء بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم.
وافتتح (الاتحاد) أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء في جدة مبكرا برأسية الهولندي ستيفن بيرغوين أسكنها بشباك الضيوف في الدقيقة الثامنة.
وعزز الفرنسي كريم بنزيما تقدم فريقه (الاتحاد) بهدف ثان سجله في الدقيقة 66 في حين سجل الهدف الثالث البرتغالي روجر فرنانديز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع للشوط الثاني.
وبنتيجة اليوم يحل (الاتحاد) سادسا برصيد ست نقاط في سلم ترتيب مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا والتي يتصدرها فريق (الهلال) السعودي برصيد 12 نقطة.
ويشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة 24 فريقا بواقع 12 فريقا من منطقة غرب القارة ومثلهم من منطقة شرقها حيث تقام المنافسات بنظام الدوري.
ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري على أن يتأهل إلى دور ال16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة فيما من المقرر إقامة منافسات الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية خلال شهر إبريل المقبل. (النهاية)

ف ن / ر ج


MENAFN04112025000071011013ID1110296644

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث