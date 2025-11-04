(الاتحاد) السعودي يهزم (الشارقة) الإماراتي في أبطال آسيا للنخبة بثلاثية

403
(الاتحاد) السعودي يهزم (الشارقة) الإماراتي في أبطال آسيا للنخبة بثلاثية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 4 - 11 (كونا) -- فاز فريق (الاتحاد) السعودي على ضيفه (الشارقة) الإماراتي اليوم الثلاثاء بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم.
وافتتح (الاتحاد) أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء في جدة مبكرا برأسية الهولندي ستيفن بيرغوين أسكنها بشباك الضيوف في الدقيقة الثامنة.
وعزز الفرنسي كريم بنزيما تقدم فريقه (الاتحاد) بهدف ثان سجله في الدقيقة 66 في حين سجل الهدف الثالث البرتغالي روجر فرنانديز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع للشوط الثاني.
وبنتيجة اليوم يحل (الاتحاد) سادسا برصيد ست نقاط في سلم ترتيب مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا والتي يتصدرها فريق (الهلال) السعودي برصيد 12 نقطة.
ويشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة 24 فريقا بواقع 12 فريقا من منطقة غرب القارة ومثلهم من منطقة شرقها حيث تقام المنافسات بنظام الدوري.
ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري على أن يتأهل إلى دور ال16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة فيما من المقرر إقامة منافسات الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية خلال شهر إبريل المقبل. (النهاية)
