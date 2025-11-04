اتفاق إفريقي في الكونغو برازافيل على بناء صناعة قوية في النفط والغاز

403
اتفاق إفريقي في الكونغو برازافيل على بناء صناعة قوية في النفط والغاز
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 4 - 11 (كونا) -- وقع وزراء الطاقة الأعضاء في منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط مساء اليوم الثلاثاء "اتفاق برازافيل" الداعي إلى "تطوير المحتوى المحلي لبناء صناعة بترولية وغازية إفريقية قوية ومتكاملة".
جاء ذلك في ختام أعمال المجلس الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط الذي عقد في مدينة برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو البلد القابع بوسط إفريقيا.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع أن "وزراء الدول الأعضاء المشاركين قرروا اعتماد اتفاق برازافيل باعتباره يجسد التزاما جماعيا بتعزيز مشاركة الكفاءات والمؤسسات الوطنية في سلاسل قيمة الطاقة في القارة السمراء".
ويهدف الاتفاق إلى "تطوير آليات فعالة لقياس وتقييم سياسات المحتوى المحلي في الدول الأعضاء مع تمكين الموردين الأفارقة من تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية للصناعة البترولية والغازية وتسهيل الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والخبرة لفائدة المؤسسات المحلية وتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات البشرية الإفريقية".
كما يسعى وزراء المنظمة إلى "دعم الشراكات بين الشركات الدولية والمحلية وفق مقاربة رابح-رابح وتوحيد الأطر التنظيمية للمحتوى المحلي على المستوى القاري وتشجيع البحث والتطوير والابتكار وترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة والمسؤولية في تنفيذ هذه السياسات".
ويمثل هذا الاتفاق أيضا دعوة صريحة إلى "العمل الإفريقي المشترك بروح التعاون والتضامن لبناء صناعة بترولية وغازية إفريقية قوية ومتكاملة تسهم في تحقيق الرخاء لشعوب القارة".
وشهد هذا الاجتماع مشاركة وزراء الطاقة والنفط للدول الأعضاء في المنظمة وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية وشركاء استراتيجيين من قطاعي النفط والغاز تحت رئاسة وزير المحروقات بجمهورية الكونغو برونو جان ريتشارد إيتوا الرئيس الدوري للمجلس لعام 2025.
وتناول جدول الأعمال حسب بيان المنظمة "جملة من القضايا الاستراتيجية والتنظيمية من أبرزها تقييم أنشطة الأمانة العامة للمنظمة خلال سنة 2025 واستعراض برنامج العمل والميزانية لسنة 2026 إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الإفريقي في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير القدرات التقنية".
كما ناقشت الدورة "آفاق الشراكة الإفريقية في ظل التحولات العالمية المرتبطة بالانتقال في مجال الطاقة " وأكدت على "أهمية تثمين المحتوى المحلي في صناعات النفط والغاز كعامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وخلق القيمة المضافة في الاقتصادات الإفريقية". (النهاية)
