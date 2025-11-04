  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اتفاق إفريقي في الكونغو برازافيل على بناء صناعة قوية في النفط والغاز

2025-11-04 11:15:24
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 4 - 11 (كونا) -- وقع وزراء الطاقة الأعضاء في منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط مساء اليوم الثلاثاء "اتفاق برازافيل" الداعي إلى "تطوير المحتوى المحلي لبناء صناعة بترولية وغازية إفريقية قوية ومتكاملة".
جاء ذلك في ختام أعمال المجلس الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط الذي عقد في مدينة برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو البلد القابع بوسط إفريقيا.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع أن "وزراء الدول الأعضاء المشاركين قرروا اعتماد اتفاق برازافيل باعتباره يجسد التزاما جماعيا بتعزيز مشاركة الكفاءات والمؤسسات الوطنية في سلاسل قيمة الطاقة في القارة السمراء".
ويهدف الاتفاق إلى "تطوير آليات فعالة لقياس وتقييم سياسات المحتوى المحلي في الدول الأعضاء مع تمكين الموردين الأفارقة من تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية للصناعة البترولية والغازية وتسهيل الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والخبرة لفائدة المؤسسات المحلية وتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات البشرية الإفريقية".
كما يسعى وزراء المنظمة إلى "دعم الشراكات بين الشركات الدولية والمحلية وفق مقاربة رابح-رابح وتوحيد الأطر التنظيمية للمحتوى المحلي على المستوى القاري وتشجيع البحث والتطوير والابتكار وترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة والمسؤولية في تنفيذ هذه السياسات".
ويمثل هذا الاتفاق أيضا دعوة صريحة إلى "العمل الإفريقي المشترك بروح التعاون والتضامن لبناء صناعة بترولية وغازية إفريقية قوية ومتكاملة تسهم في تحقيق الرخاء لشعوب القارة".
وشهد هذا الاجتماع مشاركة وزراء الطاقة والنفط للدول الأعضاء في المنظمة وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية وشركاء استراتيجيين من قطاعي النفط والغاز تحت رئاسة وزير المحروقات بجمهورية الكونغو برونو جان ريتشارد إيتوا الرئيس الدوري للمجلس لعام 2025.
وتناول جدول الأعمال حسب بيان المنظمة "جملة من القضايا الاستراتيجية والتنظيمية من أبرزها تقييم أنشطة الأمانة العامة للمنظمة خلال سنة 2025 واستعراض برنامج العمل والميزانية لسنة 2026 إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الإفريقي في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير القدرات التقنية".
كما ناقشت الدورة "آفاق الشراكة الإفريقية في ظل التحولات العالمية المرتبطة بالانتقال في مجال الطاقة " وأكدت على "أهمية تثمين المحتوى المحلي في صناعات النفط والغاز كعامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وخلق القيمة المضافة في الاقتصادات الإفريقية". (النهاية)

