دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يفوز على ريال مدريد بهدف نظيف

2025-11-04 11:15:24
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 4 - 11 (كونا) -- حقق فريق (ليفربول) الإنجليزي فوزا مهما على ضيفه (ريال مدريد) الاسباني بهدف دون رد في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات لرابطة ابطال أوروبا في كرة القدم والذي اقيم اليوم الاربعاء على ملعب (انفيلد).
وبعد شوط اول دون اهداف مع تفوق طفيف للضيوف نجح اصحاب الارض في احراز الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 61 برأسية المهاجم الأرجنتيني اليكسيس ماك أليستر الذي حول كرة قوية من مخالفة على حدود منطقة الجزاء نفذها زميله الهنغاري دومينيك سوبوسلاي.
بدوره فاز (توتنهام هوتسبر) الإنجليزي على ضيفه الدنماركي (اف سي كوبنهاغن) برباعية نظيفة سجلها كل من الويلزي برينان جونسون في الدقيقة 19 والفرنسي ويلسون اودوبار في الدقيقة 51 والهولندي ميكي فان دي فين في الدقيقة 64 والبرتغالي جواو بالينيا بعده بثلاث دقائق.
وفي براغ فاز (آرسنال) الإنجليزي على مضيفه (سلافيا براغ) التشيكي بثلاثة نظيفة سجل هدفها الاول المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا في الدقيقة 32 من ركلة جزاء بينما وقع الاسباني ميكال ميرينو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 46 و 68.
ويحتل (أرسنال) المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 12 نقطة متساويا بالعلامة الكاملة والاهداف مع المتصدر (بايرن ميونيخ) الالماني في حين يحتل (ريال مدريد) المركز الخامس بتسع نقاط متقدما بفارق هدف واحد عن ملاحقه (ليفربول) ونقطة عن (توتنهام هوتسبر) في المركز السابع.
ويحتل (سلافيا براغ) المركز ال30 بنقطتين وبفارق نقطة وثلاث مراكز عن (اف سي كوبنهاغن). (النهاية)

