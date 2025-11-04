انتخاب الجزائري فريد غزالي أمينا عاما جديدا لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
انتخاب الجزائري فريد غزالي أمينا عاما جديدا لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 4 - 11 (كونا) -- انتخب الجزائري فريد غزالي اليوم الثلاثاء لمنصب الامين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (أبو).
وجرت عملية الاقتراع خلال الجلسة الختامية لأعمال الدورة ال48 للمجلس الوزاري لمنظمة (ابو) والتي عقدت بالعاصمة الكونغولية (برازافيل).
وذكرت وزارة المحروقات الجزائرية في بيان بهذه المناسبة أن "انتخاب فريد غزالي يأتي كتتويج مستحق لمسيرته المهنية الحافلة والتي امتدت لأكثر من 33 عاما في قطاع الطاقة".
وأوضح البيان أن غزالي شغل عدة مناصب عليا في شركة النفط والغاز الجزائرية الوطنية (سوناطراك) من أهمها مستشار الرئيس المدير العام منذ مارس 2020 ونائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والتخطيط المؤسسي خلال الفترة من 2017 الى 2020 بالاضافة الى امتلاكه خبرة دولية واسعة في التحليل الاستراتيجي للأسواق وإدارة المشاريع والمفاوضات الدولية.
يذكر أن منظمة (ابو) تأسست عام 1987 بمبادرة من عدد من الدول الإفريقية المنتجة للنفط من بينها الجزائر.
وتعتبر المنظمة التي تضم حاليا 18 دولة إطارا مؤسساتيا يعنى بتنسيق السياسات البترولية بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون والتكامل في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير ونقل التكنولوجيا. (النهاية)
م ر / س ع م
وجرت عملية الاقتراع خلال الجلسة الختامية لأعمال الدورة ال48 للمجلس الوزاري لمنظمة (ابو) والتي عقدت بالعاصمة الكونغولية (برازافيل).
وذكرت وزارة المحروقات الجزائرية في بيان بهذه المناسبة أن "انتخاب فريد غزالي يأتي كتتويج مستحق لمسيرته المهنية الحافلة والتي امتدت لأكثر من 33 عاما في قطاع الطاقة".
وأوضح البيان أن غزالي شغل عدة مناصب عليا في شركة النفط والغاز الجزائرية الوطنية (سوناطراك) من أهمها مستشار الرئيس المدير العام منذ مارس 2020 ونائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والتخطيط المؤسسي خلال الفترة من 2017 الى 2020 بالاضافة الى امتلاكه خبرة دولية واسعة في التحليل الاستراتيجي للأسواق وإدارة المشاريع والمفاوضات الدولية.
يذكر أن منظمة (ابو) تأسست عام 1987 بمبادرة من عدد من الدول الإفريقية المنتجة للنفط من بينها الجزائر.
وتعتبر المنظمة التي تضم حاليا 18 دولة إطارا مؤسساتيا يعنى بتنسيق السياسات البترولية بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون والتكامل في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير ونقل التكنولوجيا. (النهاية)
م ر / س ع م
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ايشيلون ديجيتال وإليوشنز تعلنان عن شراكة استراتيجية لتسريع التحول الر...
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يغادر جمهورية مصر العربية عائداً إل...
لبنان.. سِباق بين التصعيد والتهدئة...
"كتاب" تضيء على تجربة شاعر جُزر الكناري...
أنور خليل: راتب تقاعد الفنان الأردني 300 دينار يدفع منه 150...
ناصر الشطي مدرباً للسالمية...