انتخاب الجزائري فريد غزالي أمينا عاما جديدا لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط

2025-11-04 11:15:24
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 4 - 11 (كونا) -- انتخب الجزائري فريد غزالي اليوم الثلاثاء لمنصب الامين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (أبو).
وجرت عملية الاقتراع خلال الجلسة الختامية لأعمال الدورة ال48 للمجلس الوزاري لمنظمة (ابو) والتي عقدت بالعاصمة الكونغولية (برازافيل).
وذكرت وزارة المحروقات الجزائرية في بيان بهذه المناسبة أن "انتخاب فريد غزالي يأتي كتتويج مستحق لمسيرته المهنية الحافلة والتي امتدت لأكثر من 33 عاما في قطاع الطاقة".
وأوضح البيان أن غزالي شغل عدة مناصب عليا في شركة النفط والغاز الجزائرية الوطنية (سوناطراك) من أهمها مستشار الرئيس المدير العام منذ مارس 2020 ونائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والتخطيط المؤسسي خلال الفترة من 2017 الى 2020 بالاضافة الى امتلاكه خبرة دولية واسعة في التحليل الاستراتيجي للأسواق وإدارة المشاريع والمفاوضات الدولية.
يذكر أن منظمة (ابو) تأسست عام 1987 بمبادرة من عدد من الدول الإفريقية المنتجة للنفط من بينها الجزائر.
وتعتبر المنظمة التي تضم حاليا 18 دولة إطارا مؤسساتيا يعنى بتنسيق السياسات البترولية بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون والتكامل في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير ونقل التكنولوجيا. (النهاية)

م ر / س ع م


MENAFN04112025000071011013ID1110296639

