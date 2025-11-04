البيرو تقطع علاقاتها مع المكسيك بسبب منح رئيسة وزراء سابقة اللجوء

قالت حكومة البيرو إنها قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع المكسيك بسبب منحها حق اللجوء لرئيسة وزراء سابقة تخضع للتحقيق على خلفية محاولة الانقلاب عام 2022 التي قام بها الرئيس آنذاك بيدرو كاستيو.وقال وزير خارجية البيرو هوغو دي زيلا خلال مؤتمر صحافي «علمنا بشكل مفاجئ وبأسف عميق أن رئيسة الوزراء السابقة بيتسي تشافيز التي يشتبه في أنها شاركت في تدبير محاولة الانقلاب التي قادها الرئيس السابق بيدرو كاستيو، حصلت على حق اللجوء في مقر إقامة السفارة المكسيكية في البيرو».وأضاف «نظرا إلى هذا العمل غير الودي، ومع الاخذ في الاعتبار المرات المتكررة التي تدخل فيها الرئيسان الحالي والسابق لتلك الدولة في الشؤون الداخلية للبيرو، قررت الحكومة البيروفية قطع العلاقات الديبلوماسية مع المكسيك».وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من مكسيكو سيتي وقد وصفت وزارة الخارجية قرار البيرو في بيان بأنه «مبالغ فيه وغير متناسب في الرد على عمل مشروع قامت به المكسيك ووفقا للقانون الدولي».وعزل الكونغرس كاستيو، وهو مدرس سابق ونقابي ملقب بـ«أول رئيس فقير للبيرو»، في ديسمبر 2022 بعد محاولته حله عقب مواجهة استمرت لأشهر.وتدهورت العلاقات بين ليما والمكسيك بشكل كبير بعد إطاحة كاستيو.وطردت البيرو السفير المكسيكي بعدما منحت المكسيك حق اللجوء لزوجة كاستيو وأطفاله.كما استدعت خلف كاستيو، الرئيسة السابقة دينا بولوارتي، سفير البيرو في مكسيكو سيتي مؤقتا، متهمة الرئيس اليساري آنذاك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بالتدخل في شؤون بلادها بسبب تعبيره عن دعمه لكاستيو.وكان كاستيو في طريقه مع عائلته إلى السفارة المكسيكية في ليما لطلب اللجوء عندما قبض عليه ووجهت إليه تهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة.ووجهت تهمة التمرد إلى تشافيز، وبدأت محاكتهما في مارس.وفي حين بقي كاستيو قيد الاحتجاز الاحتياطي منذ محاكمته، أفرج عن تشافيز بكفالة.وكان المدعون طلبوا الحكم على تشافيز بالسجن 25 عاما بتهمة المشاركة في خطة كاستيو لحل الكونغرس، فيما طالبوا بعقوبة السجن 34 عاما على الرئيس المعزول.وينفي كاستيو الاتهامات الموجهة إليه.

