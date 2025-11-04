إسرائيل تعلن تسلم جثة رهينة من حماس عبر الصليب الأحمر

قالت إسرائيل إن قواتها في قطاع غزة تسلّمت عبر الصليب الأحمر رفات رهينة من حركة المقاومة الاسلامية حماس.وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "تلقت إسرائيل، عبر الصليب الأحمر، نعش أحد الرهائن الذين لقوا حتفهم، وقد سُلِّم إلى قوة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة"، مضيفا أن الرفات سينقل إلى معهد الطب الشرعي للتعرف على هوية صاحبها.وفي وقت سابق الثلاثاء أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها ستسلم للصليب الأحمر جثة رهينة إسرائيلي عثرت عليها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.وأوضحت القسام في بيان آخر أنه بمرافقة طاقم الصليب الأحمر عثرت طواقم القسام على الجثة بعد عملية بحث وحفر داخل الخط الأصفر، أي في المناطق التي تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية.من جهة ثانية، قال مصدر مطلع في حماس لفرانس برس إنه "تم العثور على عدد من جثث الشهداء الفلسطينيين تحت الأنقاض، إلى جانب رفات الأسير الإسرائيلي".وفي حال تأكيد معهد الطب الشرعي هوية الرهينة الإسرائيلي الذي سُلم رفاته، تكون الحركة الفلسطينية قد سلمت 21 جثة، فيما تبقى 7 جثث تعود لجنود في القطاع.

