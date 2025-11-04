إسرائيل تعلن تسلم جثة رهينة من حماس عبر الصليب الأحمر

403
إسرائيل تعلن تسلم جثة رهينة من حماس عبر الصليب الأحمر
(MENAFN- Al-Anbaa)
قالت إسرائيل إن قواتها في قطاع غزة تسلّمت عبر الصليب الأحمر رفات رهينة من حركة المقاومة الاسلامية حماس.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "تلقت إسرائيل، عبر الصليب الأحمر، نعش أحد الرهائن الذين لقوا حتفهم، وقد سُلِّم إلى قوة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة"، مضيفا أن الرفات سينقل إلى معهد الطب الشرعي للتعرف على هوية صاحبها.
وفي وقت سابق الثلاثاء أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها ستسلم للصليب الأحمر جثة رهينة إسرائيلي عثرت عليها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأوضحت القسام في بيان آخر أنه بمرافقة طاقم الصليب الأحمر عثرت طواقم القسام على الجثة بعد عملية بحث وحفر داخل الخط الأصفر، أي في المناطق التي تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية.
من جهة ثانية، قال مصدر مطلع في حماس لفرانس برس إنه "تم العثور على عدد من جثث الشهداء الفلسطينيين تحت الأنقاض، إلى جانب رفات الأسير الإسرائيلي".
وفي حال تأكيد معهد الطب الشرعي هوية الرهينة الإسرائيلي الذي سُلم رفاته، تكون الحركة الفلسطينية قد سلمت 21 جثة، فيما تبقى 7 جثث تعود لجنود في القطاع.
