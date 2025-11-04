أميركا تقدم مشروع قرار أممي لتشكيل قوة استقرار في غزة

بدأت الولايات المتحدة تحركا في مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع، وفق ما نقل موقع أكسيوس الأميركي.وينقل الموقع عن مسودة قرار أميركي أن الولايات المتحدة أرسلت لعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي مسودة قرار يهدف الى إنشاء قوة دولية في غزة.وكشف تقرير الموقع أمس، عن أن مشروع القرار الاميركي يتضمن نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذا لم تسلمه طوعا، وإرسال قوة استقرار وليس قوات حفظ سلام، بغزة لمدة سنتين.وبحسب المقترح، فإن واشنطن تهدف إلى نشر القوات الأولى في غزة بحلول يناير المقبل.كما أشار المقترح إلى أن قوة الاستقرار ستعمل على حفظ الأمن على حدود غزة مع مصر، وحماية الممرات الإنسانية بالقطاع، وتدريب الشرطة الفلسطينية.وفي سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن مجلس الأمن يناقش مسودة مشروع القرار التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن القوة المزمع نشرها في غزة، مضيفا ان أي قوة ستنشر في القطاع يجب أن تحظى بتفويض من الأمم المتحدة.وتابع: نشارك بنشاط من أجل التأكد من زيادة المساعدات المقدمة إلى سكان قطاع غزة، ندعم بقوة ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار في فالقطاع وضرورة الربط بين غزة والضفة الغربية.وقال: ان دولة قطر صانعة سلام في الشرق الأوسط والعالم، بالإضافة إلى وساطتها في صراع غزة.من جهة أخرى، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» من كارثة إنسانية وزراعية غير مسبوقة في قطاع غزة.وأكدت المنظمة ـ في تقريرها السنوي ـ أن أقل من 5% فقط من الأراضي الزراعية ما زالت صالحة للزراعة، بعد تدمير أكثر من 80% من المساحات المزروعة بفعل الحرب المستمرة.وقالت إن نحو 70% من البيوت البلاستيكية الزراعية دمرت بالكامل، في حين تضررت غالبية الآبار، ما جعل الوصول إلى المياه شبه مستحيل، وأدى إلى انهيار شبه كامل في منظومة الإنتاج المحلي داخل القطاع.وفي غضون ذلك، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة لقناة الجزيرة ان ما يدخل من مساعدات إنسانية في قطاع غزة يكفي بالكاد 20% أو30% من الاحتياجات.وأضاف أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» هي العمود الفقري للعمل الإنساني في القطاع. وأكد أن قطاع غزة لا يزال تحت المجاعة في ظل ما نشهده يوميا.وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عمليات القصف الجوي والمدفعي بوتيرة عالية منذ عدة أيام في مناطق مختلفة شرقي قطاع غزة، أو خلف ما يعرف بالخط الأصفر وهي الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.ميدانيا، أكد شهود عيان أمس أن طائرات حربية إسرائيلية نفذت قصفا عنيفا بأحزمة نارية شرقي خان يونس جنوب القطاع وعلى منازل أخـــرى شــرقي دير البلـــح وســط القطاع.كما ذكرت مواقع إسرائيلية أن سلاح الهندسة التابع للجيش الإسرائيلي، دمر صباح أمس أنفاقا شمال القطاع، وفي منطقتي خان يونس ورفح جنوبا.هذا، وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها عثرت أمس على جثة أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

