مجلس الشيوخ الأميركي يفشل مجددا في التوصل إلى توافق لتمويل الحكومة الفيدرالية

فشل مجلس الشيوخ الأميركي للمرة الـ 14 في تمرير مشروع قانون مؤقت للميزانية الفيدرالية بالتزامن مع دخول الإغلاق الحكومي الحالي يومه 35 وتزايد التأثيرات السلبية على جوانب مختلفة من الاقتصاد والحياة.وحسب القسم الإعلامى لمجلس الشيوخ حصل مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون على 54 صوتا من أصل 60 صوتا المطلوبة لتمريره بينما عارضه 44 من أعضاء الغرفة العليا للكونغرس وعددهم الإجمالي 100 عضو.ويعني هذا التصويت من الناحية التقنية أن الإغلاق الحكومي الحالي يصبح أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد.فى غضون ذلك حذر وزير النقل الأميركي شوف دافي من حدوث "فوضى كبرى" في مجال النقل الجوي خلال أسبوع إذا لم ينته الإغلاق الحكومي.وقال خلال مؤتمر صحافي "قد تروننا نغلق أجزاء معينة من المجال الجوي لأننا ببساطة لا تستطيع إدارة ذلك".وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الطيران الاميركية (اف ايه ايه) استئناف الرحلات في مطار (رونالد ريغن) في العاصمة واشنطن وذلك بعد ان اوقفتها لمدة قصيرة لاسباب امنية".وقالت ادارة الطيران في بيان صحافي انها اعادت فتح مدرج المطار الرئيسي واستئناف الرحلات الجوية في مطار (رونالد ريغن) بعد ان اوقفت عمليات الاقلاع في المطار لاكتر من ساعة.وذكر مسؤولون امنيون لوسائل الاعلام الاميركية ان تعليق الرحلات في المطار جاء "بسبب بلاع كاذب بوجود قتبلة على متن طائرة تابعة لشركة يونايتد ايرلاينز".وكانت إدارة الطيران الاميركية قد أصدرت أمرا بوقف الرحلات في وقت سابق بسبب ما وصفته ب "مشكلة أمنية مبلغ عنها" حيت تم إجلاء الركاب من الطائرة التى تم نقلها بعيدا عن المبنى للسماح للسلطات بإجراء تحقيق.

MENAFN04112025000130011022ID1110296610