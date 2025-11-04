سلطان عمان يعرب عن تطلعه لدعم العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية مع إسبانيا

أعرب سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق أمس عن تطلعه بكل الحرص إلى دعم العلاقات مع إسبانيا وتقويتها لتشمل جميع النواحي السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، قائلا إن زيارته لإسبانيا تظهر متانة العلاقة التي تربط الشعب العماني بالشعب الإسباني.جاء ذلك في كلمة ألقاها سلطان عمان أمام مجلس الشيوخ الإسباني في إطار زيارته الرسمية إلى مدريد التي تستمر ثلاثة أيام.واستعرض السلطان هيثم بن طارق علاقات الصداقة التاريخية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر بين البلدين، لافتا إلى ان تلك الصداقة «أثبتت الأيام رسوخها فزادتها ثباتا مما أهلها لمزيد من التقدم».وأضاف «إننا في سلطنة عمان وقد قطعنا أشواطا واضحة في مناحي الحياة لنتطلع إلى استمرار التعاون البناء مع بلادكم التي حققت قفزات واضحة من التقدم والازدهار»، مؤكدا أن هذه الزيارة تعد فرصة لبحث أوجه التعاون المستقبلي على المستويين الحكومي والخاص بما يحقق مصلحة الشعبين.بدوره، رحب رئيس مجلس الشيوخ الإسباني بيدرو رولان بالسلطان هيثم قائلا إن زيارة السلطان إلى إسبانيا علامة فارقة تمثل بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين.وأكد رولان حرص إسبانيا على مواصلة تعميق العلاقات الثنائية مع مسقط والنهوض بها في مختلف المجالات إلى جانب مواصلة تنمية العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات الديبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.وأشاد بعلاقات الصداقة بين البلدين اللذين حافظا على العلاقات الديبلوماسية لأكثر من 50 عاما، مشيرا إلى أن إسبانيا واحدة من الدول الأوروبية التي لديها سفارة دائمة في مسقط منذ عام 2004.ووقع سلطان عمان في هذه المناسبة بسجل كبار الزوار في مجلس الشيوخ، كما قلده رئيسا مجلسي البرلمان الإسباني ميداليتي المجلسين تعبيرا عن ترحيبهما واعتزازهما بهذه الزيارة.وخلال الزيارة، أقام وعقيلته الملكة ليتيثيا مراسم استقبال رسمية للسلطان هيثم بن طارق والوفد الرفيع المرافق له تبعها لقاء ودي قصير بين المسؤولين.

