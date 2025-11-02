أجواء معتدلة حتى الأربعاء

أجواء معتدلة حتى الأربعاء
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)-تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو من 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الاثنين، درجات الحرارة بشكل طفيف مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويبقى الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 15، وفي مناطق البادية 31 - 14، وفي مناطق السهول 30 - 16، وفي الأغوار الشمالية 35 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 22، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 36 - 22 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/ ا ص/ ع ط
02/11/2025 06:28:34
-
دليل ال
مركز تدريب
روابط م
-
حدث في مثل ه
المقالات المخ
صورة و
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الجيش الأميركي يقتل 3 بهجوم على سفينة لتهريب المخدرات في الكاريبي...
متحف دبي للفنون "دوما".. رسالة جمالية وحضارية للعالم...
كيف نموت شباباً في سن الشيخوخة؟...
الحكومة وصناعة الحياة...
تأسيس مجلس الأعمال الأردني الجورجي المشترك...
تقارير طبية الاستيقاظ المتكرر ليلا قد يشير إلى مشكلة تتطلب مراجعة الط...