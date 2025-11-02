أجواء معتدلة حتى الأربعاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)-تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو من 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الاثنين، درجات الحرارة بشكل طفيف مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويبقى الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 15، وفي مناطق البادية 31 - 14، وفي مناطق السهول 30 - 16، وفي الأغوار الشمالية 35 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 22، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 36 - 22 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/ ا ص/ ع ط

02/11/2025 06:28:34





دليل ال

مركز تدريب روابط م



حدث في مثل ه

المقالات المخ صورة و

آخر الأخبار أجواء معتدلة حتى الا وكالة الأنباء الأردنية "التاريخ يلتقي بالابتكار" في جرش.. بدء التحضير لقمة صانعي الألعاب الإلك أنشطة تنموية وشبابية في عدد من الم أمسية في معان حول مواقف الأردن والهاشميين من القضية الفلعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة