أجواء معتدلة حتى الأربعاء

2025-11-02 12:07:13
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)-تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو من 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الاثنين، درجات الحرارة بشكل طفيف مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويبقى الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 15، وفي مناطق البادية 31 - 14، وفي مناطق السهول 30 - 16، وفي الأغوار الشمالية 35 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 22، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 36 - 22 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/ ا ص/ ع ط
02/11/2025 06:28:34

