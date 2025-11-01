  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تمكين مهني للجمعيات الأهلية

تمكين مهني للجمعيات الأهلية

2025-11-01 11:13:01
(MENAFN- Al Watan) اختتم مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الباحة، مشروع ((التمكين المهني)) للجمعيات الأهلية، بحضور عددٍ من ممثلي الجمعيات الأهلية، والمتدربين والمتدربات المشاركين في برامج المشروع. وثمن رئيس مجلس الجمعيات، عبدالله بن محمد حجر، الداعمين للمشروع، وجهود الجمعيات والمتدربين في تعزيز الكفاءة المهنية والتميز المؤسسي في العمل الأهلي، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود المجلس لرفع قدرات منسوبي الجمعيات، وتمكينهم من أداء أدوارهم التنموية بكفاءة. وأكد المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالباحة ((أكناف))، مازن حماد الحربي، أهمية المشروع في تطوير القدرات الإدارية والمهنية، ورفع جودة العمل التنموي في المنطقة. وشهد الحفل المعد عرضًا مرئيًّا عن مسيرة المشروع، ودوراته التدريبية المتنوعة، ومخرجاته التي أسهمت في تمكين الجمعيات من اكتساب مهارات نوعية في مجالات الإدارة والتخطيط والحوكمة والاستدامة.

MENAFN01112025000089011017ID1110281073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث