تمكين مهني للجمعيات الأهلية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تمكين مهني للجمعيات الأهلية
(MENAFN- Al Watan) اختتم مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الباحة، مشروع ((التمكين المهني)) للجمعيات الأهلية، بحضور عددٍ من ممثلي الجمعيات الأهلية، والمتدربين والمتدربات المشاركين في برامج المشروع. وثمن رئيس مجلس الجمعيات، عبدالله بن محمد حجر، الداعمين للمشروع، وجهود الجمعيات والمتدربين في تعزيز الكفاءة المهنية والتميز المؤسسي في العمل الأهلي، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود المجلس لرفع قدرات منسوبي الجمعيات، وتمكينهم من أداء أدوارهم التنموية بكفاءة. وأكد المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالباحة ((أكناف))، مازن حماد الحربي، أهمية المشروع في تطوير القدرات الإدارية والمهنية، ورفع جودة العمل التنموي في المنطقة. وشهد الحفل المعد عرضًا مرئيًّا عن مسيرة المشروع، ودوراته التدريبية المتنوعة، ومخرجاته التي أسهمت في تمكين الجمعيات من اكتساب مهارات نوعية في مجالات الإدارة والتخطيط والحوكمة والاستدامة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكثر من 110 شهيداً في تصعيد إسرائيلي جديد يرفع حصيلة العدوان إلى ا...