السودان صور أقمار اصطناعية جديدة تظهر استمرار عمليات القتل الجماعي في الفاشر

أعربت منظمة «أطباء بلا حدود» عن خشيتها من أن آلاف المدنيين عالقون في مدينة الفاشر السودانية ويواجهون خطرا وشيكا إثر سيطرة قوات الدعم السريع عليها، فيما أظهرت صور جديدة بالأقمار الاصطناعية أن المجازر ما زالت مستمرة في عاصمة ولاية شمال دارفو.وقال باحثون في جامعة «ييل» الأميركية إن صورا جديدة التقطت بالأقمار الاصطناعية تظهر مؤشرات على استمرار عمليات القتل الجماعي داخل مدينة الفاشر ومحيطها في غرب السودان، بعد أيام من سيطرة قوات الدعم السريع عليها.ومنذ سقوط المدينة، توالت شهادات عن إعدامات ميدانية وعنف جسدي وهجمات على عمال الإغاثة وعمليات نهب وخطف، بينما لاتزال الاتصالات مقطوعة إلى حد كبير.وقال مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة «ييل»، في تقرير، إن الصور الجديدة تظهر مؤشرات على أن جزءا كبيرا من سكان المدينة «قتلوا أو أسروا أو يختبئون».وحدد الباحثون ما لا يقل عن 31 موقعا تحتوي على أجسام يرجح أنها لجثث بشرية بين الاثنين والجمعة الماضيين، في أحياء سكنية وحرم جامعي ومواقع عسكرية.وأضاف التقرير أن «مؤشرات استمرار القتل الجماعي واضحة للعيان».وأفادت شهادات ناجين وصلوا إلى مدينة «طويلة» المجاورة بوقوع مجازر، وإطلاق نار على أطفال أمام ذويهم، وضرب ونهب للمدنيين الفارين.ووفق الأمم المتحدة، فقد فر أكثر من 65 ألف شخص من مدينة الفاشر، بينما لا يزال عشرات الآلاف محاصرين، من أصل نحو 260 ألفا كانوا في المدينة قبل الهجوم الأخير.من جهة اخرى، أوضحت منظمة «أطباء بلا حدود» أن «أعدادا كبيرة من المدنيين ما زالت تواجه خطرا شديدا وتمنع من الوصول إلى مناطق أكثر أمانا من جانب قوات الدعم السريع وحلفائها».وأضافت المنظمة أن نحو خمسة آلاف شخص فقط تمكنوا من الوصول إلى بلدة طويلة الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترا غرب المدينة.وقال رئيس قسم الطوارئ في المنظمة ميشال أوليفييه لاشاريتيه إن «عدد الوافدين إلى طويلة لا يتطابق مع حجم الكارثة، في وقت تتزايد فيه الشهادات عن فظائع واسعة النطاق».وتساءل «أين كل المفقودين الذين نجوا من شهور من الجوع والعنف في الفاشر؟»، مضيفا «الاحتمال الأكثر ترجيحا، والمروع في الوقت نفسه، هو أنهم يقتلون أو يطاردون أثناء محاولتهم الفرار».وأفاد شهود عيان المنظمة بأن نحو 500 مدني، بينهم جنود من الجيش وقوات حليفة له، حاولوا الفرار الأحد الماضي، لكن معظمهم قتل أو أسر على أيدي قوات الدعم السريع ومجموعات موالية لها.وأشار الناجون إلى أن الفارين فصلوا بحسب النوع والعمر والانتماء العرقي، وأن كثيرين ما زالوا محتجزين مقابل فدية.

