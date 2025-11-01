أوكرانيا تهاجم خطا نفطيا روسيا وموسكو تستهدف موقعا لإنتاج الغاز

قالت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية إن كييف شنت هجوما تسبب في وقوع انفجارات وتعليق العمليات في خط أنابيب روسي للمنتجات النفطية في موسكو.وذكرت الوكالة على تطبيق «تليغرام» أن الهجوم الذي نفذ يوم الجمعة الفائت دمر أنابيب لنقل البنزين والديزل ووقود الطائرات للجيش الروسي.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت 98 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية.وأضافت الوزارة أن 11 طائرة مسيرة، بينها ست طائرات كانت متجهة إلى العاصمة الروسية«جرى تدميرها فوق منطقة موسكو.وأوضح رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك ان كييف شنت حوالي 160 غارة ناجحة ضد مواقع نفطية روسية منذ مطلع العام الحالي.وقال ماليوك لصحافيين «منذ مطلع السنة الجارية، كان هناك 160 هجوما ناجحا على منشآت استخراج النفط وتكريره».وشنت كييف في الأشهر الماضية سلسلة غارات باستخدام طائرات مسيرة استهدفت مصافي النفط في روسيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود فيها.وقال فاسيل ماليوك إن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تمكنت بالتنسيق مع قوات أوكرانية أخرى من تدمير صاروخ باليستي روسي متوسط المدى من طراز «أورشنيك»، قبل أكثر من عام في جنوب غرب روسيا.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق إن روسيا فقدت أكثر من 20% من طاقتها على تكرير النفط بسبب هجمات قواته.من جهة اخرى، قالت أجهزة الطوارئ الأوكرانية، إن هجوما شنته روسيا تسبب في اندلاع حريق في موقع لإنتاج الغاز في منطقة بولتافا.وكثفت القوات الروسية هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية خلال الأشهر القليلة الماضية.وبحسب تحليل لبيانات أوكرانية أجرته وكالة فرانس برس، أطلقت روسيا خلال أكتوبر الماضي عددا من الصواريخ على أوكرانيا يفوق أي شهر آخر منذ مطلع العام 2023، في إطار هجمات ليلية استهدفت خصوصا شبكة الطاقة.وأطلقت روسيا 270 صاروخا خلال الشهر الماضي، أي بزيادة نسبتها 46% مقارنة بسبتمبر2025، وفق تجميع يومي للبيانات التي تنشرها القوات الجوية الأوكرانية.ويعد هذا العدد الأعلى من الصواريخ التي تطلق خلال شهر واحد على أوكرانيا منذ أن بدأت القوات الجوية الأوكرانية في مطلع العام 2023 نشر تقاريرها اليومية حول الضربات الروسية.وتسببت تلك الهجمات في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف السكان، فيما تستهدف موسكو للشتاء الرابع على التوالي شبكة الكهرباء الأوكرانية في إطار استراتيجية تهدف وفق كييف وحلفائها إلى إنهاك السكان المدنيين.

