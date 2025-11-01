وزير الحرب الأميركي نمتلك ترسانة نووية متقدمة للغاية

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن بلاده تمتلك «قدرات نووية متقدمة للغاية»، معتبرا أن «اختبارها يعد تصرفا حكيما» وذلك في إشارة إلى تصريح الرئيس دونالد ترامب حول استئناف اختبار ترسانة الولايات المتحدة من الأسلحة النووية.وأضاف هيغسيث، في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الـ 12 لوزراء دفاع «آسيان بلس» في كوالالمبور، أن بلاده «فخورة للغاية بالشراكة التي تتمتع بها ضمن اجتماع وزراء دفاع آسيان بلس».وأوضح في رد على سؤال حول استعادة ثقة الشركاء الإقليميين «لا أظن أننا فقدناها أصلا»، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة تركز كثيرا على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.من جهة اخرى، قال هيغسيث إن واشنطن ستعيد اطلاق مناوراتها العسكرية الرئيسية مع كمبوديا (أنغكور سنتينيل) للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام في مؤشر إلى تحسن العلاقات بين البلدين بعد سلسلة من الاتفاقات شملت اتفاق سلام بدعم من الرئيس ترامب مع تايلند بشأن النزاع الحدودي.جاء ذلك في تصريح أدلى به هيغسيث عقب اجتماعه مع نائب وزير الدفاع الكمبودي تي سيها على هامش اجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).وأكد هيغسث أن مناورات «أنغكور سنتينيل» ستعود بعد توقفها منذ عام 2017 حين وجهت واشنطن انتقادات إلى بنوم بنه بسبب «تدهور أوضاع حقوق الإنسان وتراجع المسار الديموقراطي هناك».

