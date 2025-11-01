النمسا تعين أول مبعوث خاص لها إلى الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية عن تعيين الديبلوماسي أراد بينكو، وهو رئيس مكتب وزيرة الخارجية بياته ماينل-رايزينغر، مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط اعتبارا من مطلع عام 2026.ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن وزارة الخارجية قولها في بيان إن الديبلوماسي بينكو سيكون مسؤولا عن تنسيق السياسة النمساوية في دول المنطقة بما في ذلك الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان وسورية، مع التركيز على تعزيز جهود السلام والتنسيق بين العمل الإنساني والسياسة الخارجية، فضلا عن توسيع التعاون الاقتصادي.ويعتبر هذا المنصب الأول من نوعه في تاريخ الديبلوماسية النمساوية، وقد جاء لتأكيد رغبة فيينا في تعزيز حضورها بالمنطقة التي تشهد تحولات كبرى منذ الحرب الأخيرة في قطاع غزة.

