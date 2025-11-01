قادة آبيك يختتمون قمتهم بإعلان مشترك لتعميق التعاون لأجل مستقبل مستدام

تبنى قادة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-المحيط الهادي «آبيك» أمس إعلانا مشتركا، وذلك مع اختتام اجتماعهم الذي استمر لمدة يومين بشأن تعميق التعاون من أجل مستقبل مستدام.وأشار «إعلان غيونغجو» إلى أنه بينما يقف العالم في منعطف محوري، يستمر النظام التجاري العالمي في مواجهة تحديات كبيرة، في حين أن التقدم السريع في التقنيات التحويلية والتحولات الديموغرافية يحمل آثارا عميقة وطويلة الأمد على الاقتصادات الأعضاء في آبيك.ويدعو الإعلان إلى تعزيز التعاون واتخاذ إجراءات ملموسة لتمكين النمو الاقتصادي الذي يعود بالنفع على الجميع.وإذ أكد على الاعتراف المشترك بأن التجارة والاستثمار القويين أمران أساسيان، تعهد الإعلان بمواصلة الالتزام بتعميق التعاون الاقتصادي من أجل الإبحار في البيئة العالمية المتطورة. وتعهد القادة بدعم الجهود لضمان سلاسل إمداد مرنة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من سلاسل القيمة العالمية بجميع أنحاء منطقة آسيا - الباسيفيك، بما في ذلك القيام بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في مناقشات آبيك ذات الصلة.كما تبنى القادة مبادرة آبيك للذكاء الاصطناعي باعتبارها خطوة مشتركة نحو دفع التحول الناجح للذكاء الاصطناعي ضمن إطار آبيك، وبناء قدرات الذكاء الاصطناعي على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون الإقليمي وتنمية نظام بيئي استثماري لبنية تحتية مرنة للذكاء الاصطناعي.من جهته، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إنه يتعين على اقتصادات «آبيك» تعزيز التعاون متبادل المنفعة، واغتنام الفرص الجديدة، ومواجهة التحديات الجديدة، وبناء مستقبل مستدام وأكثر إشراقا معا. وقال في خطاب ألقاه في الجلسة الثانية للاجتماع الـ 32 للقادة الاقتصاديين لمنتدى آبيك، إن الموجة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي تتعمق في الوقت الحالي، مما يفتح آفاقا جديدة للبشرية.بدوره، أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالمحادثات التي أجراها مع الرئيس الصيني، مشيرا إلى أنها شكلت «نقطة تحول» في العلاقات، مؤكدا أنه طرح مع بكين قضايا شائكة على غرار التدخل الخارجي. كما أكد كارني أثناء القمة أنه اعتذر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية حملة إعلانية مناهضة للرسوم دفعت الأخير لزيادة التعرفات المفروضة على كندا.

