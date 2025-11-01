ترامب مستعد لتمويل برنامج سناب للإعانات الغذائية رغم الإغلاق الحكومي

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استعداده للإبقاء على تمويل برنامج الإعانات الغذائية الرئيسي للفقراء قبل ساعات فحسب من تعليقه بسبب الإغلاق الحكومي المستمر منذ شهر والذي لا تدل أي مؤشرات على قرب انتهائه.فبعد أكثر من 4 أسابيع من الإغلاق الحكومي، وانقطاع مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين عن العمل ظرفيا، واضطرابات في الحركة الجوية، وتوقف المتنزهات الوطنية عن العمل، يتوقع أن تمتد آثار الإغلاق إلى الأميركيين البالغ عددهم 42 مليونا المستفيدين من برنامج «سناب» الذي يفترض أن تكف الحكومة الفيدرالية عن تمويله ليل الجمعة إلى السبت. وبعد أن أصدر قاض فيدرالي بناء على دعوى من جماعات حقوقية أمرا للحكومة الجمعة باستخدام اعتمادات مالية مخصصة للطوارئ لتمويل «سناب»، أكد الرئيس ترامب انفتاحه على حل كهذا.وكتب الرئيس الأميركي على صفحته على منصته «تروث سوشيال»: «لا أريد أن يجوع الأميركيون.. إذا حصلنا على التوجيه القانوني المناسب من المحكمة، فسيكون من دواعي شرفي تأمين التمويل» لبرنامج «سناب». وسبق لرئيس مجلس النواب مايك جونسون المنتمي إلى الجمهوريين أن قال سابقا: «ثمة أناس حقيقيون، وعائلات حقيقية - ثمة أطفال - سيعانون الجوع»، متهما المعارضة المتمثلة في الحزب الديموقراطي «بمواصلة ألاعيبها السياسية في واشنطن».أما وزيرة الزراعة الأميركية بروك رولينز فأفادت بأن تمويل برنامج «سناب» سينفد بعد شهر من الإغلاق الحكومي.وفي ظل احتمال توقف الإعانات الغذائية، بدأ بعض الأميركيين بتنظيم سلسلة تضامن.وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت كيري تشوسمر المقيمة في ضواحي واشنطن والتي تعتزم مساعدة عائلتين في دفع ثمن مشترياتهما الغذائية في حال توقف الإعانات الحكومية: «أنا ببساطة مذهولة من الطريقة التي يعامل بها بلدنا العائلات والأطفال». ومع انتهاء الدعم الحكومي لهذا البرنامج في نهاية السنة، يرجح أن تشهد التكاليف ارتفاعا كبيرا، وفقا لمركز «كاي إف إف» للأبحاث. وتشكل مسألة الدعم لبرنامج «أوباما كير» محور المواجهة في الكونغرس بين الجمهوريين والديموقراطيين الذين لم يتوصلوا إلى الاتفاق على موازنة جديدة. ويقترح الحزب الجمهوري تمديد الميزانية الحالية، فيما يسعى الديموقراطيون إلى تمديد دعم برامج تأمين صحي للأسر ذات الدخل المنخفض. ومع أن الجمهوريين يتمتعون بالغالبية في مجلس الشيوخ، فإن إنهاء الإغلاق الحكومي وإقرار الموازنة يتطلبان الحصول على بعض الأصوات من الديموقراطيين.من جهة أخرى، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأول منع المراسلين الصحافيين من دخول جزء من المكتب الإعلامي للبيت الأبيض، مبررة ذلك بضرورة حماية «مواد حساسة». وبات الآن محظورا على المراسلين من دون موعد مسبق دخول «منطقة الصحافة العليا»، كما تسمى والتي تقع قرب المكتب البيضاوي وتضم مكتب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.

