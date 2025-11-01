"العجيري": مشاهد كونية نادرة تشهدها سماء الكويت تُرى بالعين المجردة خلال نوفمبر الجاري





أعلن مركز العجيري العلمي عن سلسلة من الظواهر الفلكية المميزة التي ستشهدها سماء الكويت خلال شهر نوفمبر الجاري تجمع بين الاقترانات الكوكبية المبهرة ومراحل القمر المختلفة وزخات الشهب التي تعد من أجمل الظواهر التي يمكن متابعتها بالعين المجردة.وأفاد المركز، في بيان صحافي أمس السبت، بأن هذا الشهر سيكون من أكثر الأشهر ثراء بالأحداث الفلكية خلال العام ما يتيح فرصة مثالية لعشاق الفضاء لمراقبة مشاهد كونية نادرة.وأضاف أن الظواهر ستبدأ اعتبارا من اليوم الأحد مع اقتران القمر بكوكب زحل، حيث يقترب الجرمان السماويان من بعضهما بعضا ويمران على بعد ثلاث درجات تقريبا، بينما يكون عمر القمر 12 يوما وهو مشهد يتوقع أن يكون واضحا في الأفق الغربي بعد غروب الشمس.وأوضح أنه في 5 نوفمبر سيبلغ القمر طوره الكامل ليعرف باسم «قمر القندس»، وهو الاسم الذي ارتبط قديما بموسم بناء القنادس لسدودها خلال هذه الفترة من العام، حيث يظهر القمر بدرا كاملا مضيئا يمكن رؤيته بوضوح في سماء الكويت.وذكر أن «الحدث الأبرز لهذا الشهر سيكون مع اقتران القمر بكوكب المشتري في الـ 10 منه، إذ يمر القمر على بعد 3 درجات و56 دقيقة شمال الكوكب العملاق بينما يبلغ عمر القمر 20 يوما، وتعد هذه الظاهرة من أبرز المشاهد الفلكية التي يمكن متابعتها في الأجواء الصافية».واشار إلى أنه في 12 نوفمبر سيحدث اقتران بين كوكبي عطارد والمريخ في نفس المطلع المستقيم، حيث يمر عطارد على بعد درجة و18 دقيقة جنوب المريخ، ويمكن رصد هذا المشهد الفريد قبل شروق الشمس مباشرة في الأفق الشرقي.وقال إن منتصف الشهر سيزدان بواحدة من أكثر الظواهر الفلكية سحرا وهي زخات شهب الأسديات التي تمتد من 6 إلى 30 نوفمبر وتبلغ ذروتها بين 17 و18 نوفمبر، مبينا أن هذه الزخات تعد من من أجمل ما يمكن رؤيته في السماء المظلمة، إذ تتساقط الشهب بسرعة لامعة ناتجة عن بقايا المذنب «تمبل-تاتل».وأفاد بأن ختام الأحداث الفلكية سيكون في 20 نوفمبر مع ظهور القمر الجديد وبداية هلال شهر جمادى الآخرة، حيث يكون القمر والشمس بمحاذاة واحدة، وهو ما يعرف بمرحلة الاقتران الفلكي، موضحا أن هذا القمر سيكون أصغر الأهلة خلال العام الحالي 2025 لكونه قريبا من أبعد نقطة له عن الأرض.ولفت إلى أن شهر نوفمبر «فرصة مثالية لمراقبة روعة السماء»، داعيا محبي الفلك إلى الاستمتاع بمتابعة هذه الظواهر من الأماكن البعيدة عن التلوث الضوئي.وقال «مع دخول شهر نوفمبر تعود كوكبات الشتاء إلى سماء الكويت لتظهر باكرا بعد غروب الشمس حاملة معها ألمع نجوم السنة مثل مجموعة الصياد والثور ونجم الشعرى اليمانية وعنقود الثريا، والتي تتزين الآن في الجهة الشرقية معلنة بداية موسم الرصد الفلكي الأمثل مع الليالي الباردة والصافية».