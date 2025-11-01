استضافة الكويت للنسخة الأولى من كأس الإمارات لسباقات الصقور.. رسائل أخوة ومعان للوفاء تعكس علاقات البلدين



بن مرخان: الكويت تمتلك قاعدة كبيرة من الصقارين والعديد منهم يشاركون في بطولات تقام داخل الإمارات



بمبادرة لافتة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة باتحادها للصقور، تنطلق من الكويت خلال ديسمبر المقبل النسخة الأولى من كأس الإمارات العالمية لسباقات الصقور في خطوة تحمل في طياتها رسائل أخوة صادقة ومعاني وفاء عميقة تعكس العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.وستكون الكويت مهد أول بطولة من نوعها تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وتحقيقا لهدف تنظيم كأس عالمية تجوب مختلف القارات سنويا اعتبارا من موسم 2025 - 2026 برعاية من النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اتحاد الإمارات للصقور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.وفي الكويت تجري الاستعدادات على قدم وساق حاليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة تنظيميا وإداريا ولوجستيا لاستضافة النسخة الأولى للبطولة التي ستشمل سبعة أشواط مخصصة لفئة الفرخ وبواقع أربعة أشواط رئيسية إضافة إلى شوط للحر وشوط للشاهين من إنتاج المزارع، علاوة على الشوط الختامي «كأس الإمارات» الذي تتأهل له صقور من كل فئة رئيسية وهي «بيور جير» و«جير شاهين» و«قرموشة» و«جير تبع».وبهذه المناسبة، قال سفير الإمارات لدى الكويت د.مطر النيادي لـ «كونا» إن الاهتمام الكبير بالموروث الشعبي والرياضات التراثية يجمع بين الكويت والإمارات منذ القدم مستشهدا بديوانية شعراء النبط التي أسسها الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد والرئيس الإماراتي الراحل المؤسس الشيخ زايد بن سلطان رحمهما الله والتي لا تزال شاهدا على عمق الروابط والذكريات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات الشعبية والرياضية.وأضاف النيادي أن رياضة الصقور تمثل جزءا أصيلا من هذا الموروث الشعبي المشترك مؤكدا أن اختيار الكويت لاستضافة النسخة الأولى من بطولة كأس الإمارات العالمية لسباقات الصقور يعتبر «أمرا طبيعيا لأنها إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الدولي لرياضات الصقور الذي يتخذ من الإمارات مقرا له ولما يعكسه ذلك من حرص البلدين الشقيقين على تنمية هذه الرياضة والمحافظة عليها باعتبارها جزءا من هوية المنطقة الخليجية».وأوضح أن استضافة الكويت للنسخة الافتتاحية للبطولة تجسد خصوصية العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وتشكل في الوقت نفسه باكورة لانطلاق هذه الرياضة إلى آفاق عالمية من خلال تنظيم بطولات دولية تعزز من حضورها وتبرز قيمتها التراثية الأصيلة في المحافل الدولية، مبينا أن هذا التعاون في تنظيم البطولة يعكس رؤية مشتركة لترسيخ الرياضات التراثية كجسر للتواصل بين الشعوب، لافتا إلى أن رياضة الصقور لم تعد مجرد هواية محلية، بل أصبحت عنوانا للتلاقي الثقافي ومجالا لإبراز القيم الأصيلة التي تجمع أبناء المنطقة.من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور والأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور راشد بن مرخان في تصريح مماثل أن إقامة النسخة الأولى من بطولة كأس الإمارات العالمية لسباقات الصقور في الكويت تمثل خطوة مهمة تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.وقال بن مرخان إن البطولة تجسد المبادرة الإماراتية التي أطلقها نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برعاية رئيس اتحاد الإمارات للصقور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، موضحا أن اختيار الكويت لاستضافة النسخة الأولى يعكس أيضا دورها المحوري كونها من الدول المؤسسة للاتحاد الدولي لرياضات الصقور.وأضاف أن الكويت تمتلك قاعدة كبيرة من الصقارين والممارسين لهذه الرياضة، مشيرا إلى أن العديد منهم يشاركون في البطولات التي تقام داخل الإمارات، ما يجعل من استضافة تلك البطولة أول مرة في الكويت امتدادا طبيعيا لهذا الاهتمام، وبطولات الصقور من شأنها أيضا المساهمة في ترسيخ الهوية الثقافية المشتركة بين دول الخليج إذ يعد طائر الصقر أحد رموز منطقة شبه الجزيرة العربية والأصالة، لافتا إلى أن هذه الرياضة تعزز القيم النبيلة مثل الكرم والمروءة والتعاون، وتشكل جزءا لا يتجزأ من الموروث الخليجي.ووجه الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور رسالة إلى الشباب الخليجي بضرورة المحافظة على هذه الرياضة التراثية التي تجمع بين التقاليد الأصيلة والممارسة الرياضية الحديثة، مؤكدا أن الاتحاد الدولي يحرص على استمرار هذه المبادرات وتوسيعها لتشمل مزيدا من الدول الأعضاء في المستقبل.وأشار إلى أن كأس الإمارات العالمية لسباقات الصقور ستقام بشكل دوري في عدد من الدول الأعضاء بما يسهم في نشر هذه الرياضة على المستويين الإقليمي والدولي.وجاء إعلان استضافة الكويت للبطولة خلال استقبال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري في البلاد أخيرا وفد اتحاد الإمارات للصقور برئاسة الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور والأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور راشد بن مرخان بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالعزيز آل علي وسفير الإمارات لدى الكويت د.مطر النيادي.وفي مؤتمر صحافي منفصل بمناسبة البطولة، أكد المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله أن استضافة الكويت النسخة الأولى لبطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور في ديسمبر المقبل مدعاة للفخر والاعتزاز، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن استراتيجية البلاد لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية المهمة.وتجسد استضافة الكويت النسخة الأولى من البطولة ديسمبر المقبل خطوة غير مسبوقة كونها الأولى التي تحمل اسم دولة الإمارات وتقام خارجها، إذ يمنح حق الاستضافة سنويا للدولة الأكثر جاهزية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور.ويبلغ إجمالي جوائز البطولة نصف مليون درهم إماراتي تقريبا نحو 40 ألف دينار، وتشمل سبعة أشواط متنوعة جميعها للفئة العمرية للصقور أقل من سنة «فئة الفرخ»، كما تم تخصيص شوط للصقر الحر وشوط آخر للشاهين من إنتاج المزارع، إضافة إلى الشوط الختامي على كأس البطولة الرئيسي الذي يشهد تأهل خمسة صقور من كل فئة بالأشواط الرئيسية، وذلك لفئات «بيور جير» و«جير شاهين» و«قرموشة» و«جير تبع».