بدء التقديم للتكليف بأعمال المراقب الوطني لامتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام 2025 - 2026

في إطار الحرص على تطوير آليات العمل الرقابي في الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في سير العملية التقييمية، وبتوجيهات من وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التقديم للتكليف بأعمال المراقب الوطني إلكترونيا لامتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2025- 2026، وذلك استنادا إلى القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات الاختيار وضمان الكفاءة في الإشراف على لجان الامتحانات في المدارس.وأوضحت وزارة التربية أن التقديم سيكون متاحا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة خلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر الجاري، مؤكدة أن التحول نحو المنصة الإلكترونية يأتي في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل وتسهيل الإجراءات أمام الكوادر التعليمية الراغبة في أداء هذه المهمة الوطنية، بما يعزز من سرعة ودقة عملية الترشيح.وبينت الوزارة أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وألا تقل خبرته العملية عن 6 سنوات تحتسب حتى تاريخ 1 سبتمبر من بداية العام الدراسي الحالي، إلى جانب حصوله على تقدير كفاءة بدرجة ممتاز عن آخر ثلاث سنوات متتالية، وألا تكون هناك أي عقوبات تأديبية سارية بحقه خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما لم تمح وفقا لأحكام الخدمة المدنية أو ألغيت بحكم قضائي نهائي، بالإضافة إلى تقديم شهادة الحالة الجنائية «من لا حكم عليه» من تطبيق «سهل» الحكومي.كما اشترطت الوزارة ألا يكون للمراقب الوطني أقارب من الدرجة الأولى في الصفوف الثاني عشر أو الحادي عشر أو العاشر، وذلك لضمان الحياد الكامل وتفادي أي تضارب محتمل في المصالح خلال سير أعمال لجان الامتحان.وأضافت أن عملية الاختيار ستشمل موظفي وزارة التربية الكويتيين من الوظائف التعليمية والإشرافية، وتشمل: مدير مدرسة، مدير مدرسة مساعد، موجه فني، رئيس قسم مادة دراسية، ومعلم، على أن يراعى عدم اختيار معلمي المواد الدراسية المدرجة ضمن جدول اختبارات اللجان التي سيشرفون عليها، تحقيقا لمبدأ الحياد وضمانا لنزاهة سير الامتحانات.وأكدت الوزارة أن عملية الاختيار الإلكتروني ستكون الخطوة الأولى ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التي تضمن العدالة والموضوعية، تليها مقابلات شخصية للمرشحين من قبل لجنة مختصة في وزارة التربية برئاسة مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية، بهدف تقييم الكفاءة المهنية والقدرة على تحمل المسؤولية، تمهيدا لاعتماد قائمة الأسماء المكلفة رسميا بأعمال المراقب الوطني للفترة الدراسية الأولى 2025/ 2026.وشددت وزارة التربية على أن مهام المراقب الوطني تعد من الركائز الأساسية لنجاح خطوات عملية الامتحانات، إذ يناط به متابعة تطبيق التعليمات والإجراءات المنظمة داخل اللجان، وضبط أي مخالفات أو تجاوزات، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة ويعكس الصورة الحضارية لمنظومة العمل التربوي في وزارة التربية.واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن التواصل مع المرشحين الذين اجتازوا إجراءات المقابلة سيتم لاحقا لدعوتهم إلى الاجتماع التنسيقي الذي يسبق انطلاق أعمال الامتحانات، بهدف توحيد المفاهيم وتوضيح المهام والمسؤوليات، بما يضمن أداء متميزا يعكس التزام وزارة التربية بأعلى معايير الجودة والعدالة في منظومة التقييم التربوي.

MENAFN01112025000130011022ID1110281061