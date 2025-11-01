"الكويتية" توقِّع بروتوكول تعاون مع "لولو هايبر ماركت"

في إطار سعيها المستمر نحو تعزيز الشراكات التجارية وفتح مجالات التعاون مع مختلف القطاعات، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع «لولو هيبر ماركت» الكويت، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري من نقل موظفي «لولو هيبر ماركت»، وشحن البضائع، ما ينعكس على الاقتصاد المحلي ويفتح سبل جديدة من مجالات متعددة تخدم مصالح الطرفين وتنعكس إيجابا على عملائهما.وقام بتوقيع البروتوكول، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان، ومدير العمليات في «لولو هيبر ماركت» الكويت شريجت شريراجن، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي بالتكليف الكابتن عبدالوهاب الشطي، وعدد من المسؤولين في الشركتين.ويوفر البروتوكول لـ «لولو هيبر ماركت» نقل بضائعهم من مختلف جهات العالم عبر الخطوط الجوية الكويتية، كما سيتيح ذلك اعتماد الخطوط الجوية الكويتية ناقلا لموظفي وعملاء «لولو هيبر ماركت».ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار عام من التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية والمؤسسية التي تسهم في تبادل خدمات الشحن والخدمات التجارية المختلفة بين الطرفين، علاوة على ذلك المشاركة في الحملات والمناسبات ومختلف الفعاليات التي تخدم كافة الأطراف.وعلى هامش التوقيع، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان: يسر «الكويتية» توقيع مذكرة التفاهم مع «لولو هيبر ماركت» الكويت، والذي يعد أحد أكبر الكيانات في قطاع التجزئة بالمنطقة، ولما له من تواجد فعال في كافة محافظات دولة الكويت، ومما يجعله أيضا مثاليا لتنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى إثراء وتعزيز التعاون التجاري.وذكر الفقعان: يمثل هذا البروتوكول خطوة جديدة ضمن استراتيجية الخطوط الجوية الكويتية لزيادة شراكاتها مع مؤسسات القطاع الخاص في البلاد، ما يعزز من تنافسية الاقتصاد الكويتي ويدعم الأهداف المشتركة في التنوع التجاري وراء بناء اقتصاد مستدام.وأضاف الفقعان: إن هذا البروتوكول يعد ترسيخا لمبدأ الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، انطلاقا من إيمان الخطوط الجوية الكويتية العميق بأهمية التكامل بين مختلف الجهات في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الكويت، كما يعكس حرص الخطوط الجوية الكويتية على فتح أطر التعاون المشترك مع الجهات المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ويدعم الخطط التنموية الطموحة لدولة الكويت.من جانبه، قال مدير العمليات في «لولو هيبر ماركت» الكويت سريجت سريجن: تجسد هذه الشراكة مع «الكويتية» التزامنا بالتعاون التجاري وتجربة متميزة لعملائنا. وسنعمل معا على استكشاف حلول مبتكرة تحقق فوائد ملموسة للشرائح التي نخدمها.وأضاف: يسعدنا التعاون مع الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني لدولة الكويت وصاحب التاريخ العريق في مجال الطيران، حيث إن هذه الشراكة تفتح المجال أمامنا لتنفيذ مبادرات مبتكرة تعود بالنفع على عملائنا، وتدعم جهودنا المشتركة في تقديم قيمة مضافة للسوق المحلي.

