وزيرة الشؤون: تشكيل لجنة لإعداد لائحة تنظيمية جديدة للعمل التعاوني

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا وزاريا بتشكيل لجنة غير اعتيادية لإعداد لائحة تنظيمية خاصة بالعمل التعاوني برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي وعضوية عدد من قياديي الوزارة المعنيين بالشأن التعاوني.وقالت الوزير الحويلة، في تصريح صحافي اليوم السبت، إن هذا القرار يأتي انسجاما مع توجيهات القيادة السياسية الحكيمة الرامية إلى النهوض بالعمل التعاوني وتعزيز دوره التنموي والمجتمعي، وتأكيدا على حرص الوزارة على تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة للحركة التعاونية، بما يعزز من كفاءتها واستدامة عطائها في خدمة المجتمع.وأضافت أن القرار يقضي بأن تتولى اللجنة دراسة ومراجعة لائحة تنظيم العمل التعاوني الحالية وصياغة لائحة تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ودعم كفاءة الجمعيات التعاونية بما يسهم في تطوير أعمالها وتحسين أدائها.وذكرت أن القرار نص على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل يتضمن نتائج أعمالها مرفقا به مشروع اللائحة التنظيمية الجديدة الخاصة بالعمل التعاوني على أن يرفع التقرير إليها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ صدور القرار مع إمكانية التمديد لشهر واحد فقط.