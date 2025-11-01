وزيرة الشؤون: تشكيل لجنة لإعداد لائحة تنظيمية جديدة للعمل التعاوني

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزيرة الشؤون: تشكيل لجنة لإعداد لائحة تنظيمية جديدة للعمل التعاوني
(MENAFN- Al-Anbaa)
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا وزاريا بتشكيل لجنة غير اعتيادية لإعداد لائحة تنظيمية خاصة بالعمل التعاوني برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي وعضوية عدد من قياديي الوزارة المعنيين بالشأن التعاوني.
وقالت الوزير الحويلة، في تصريح صحافي اليوم السبت، إن هذا القرار يأتي انسجاما مع توجيهات القيادة السياسية الحكيمة الرامية إلى النهوض بالعمل التعاوني وتعزيز دوره التنموي والمجتمعي، وتأكيدا على حرص الوزارة على تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة للحركة التعاونية، بما يعزز من كفاءتها واستدامة عطائها في خدمة المجتمع.
وأضافت أن القرار يقضي بأن تتولى اللجنة دراسة ومراجعة لائحة تنظيم العمل التعاوني الحالية وصياغة لائحة تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ودعم كفاءة الجمعيات التعاونية بما يسهم في تطوير أعمالها وتحسين أدائها.
وذكرت أن القرار نص على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل يتضمن نتائج أعمالها مرفقا به مشروع اللائحة التنظيمية الجديدة الخاصة بالعمل التعاوني على أن يرفع التقرير إليها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ صدور القرار مع إمكانية التمديد لشهر واحد فقط.
تستهدف تعزيز الشفافية ودعم كفاءة الجمعيات التعاونية بما يسهم في تطوير أعمالها وتحسين أدائها
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا وزاريا بتشكيل لجنة غير اعتيادية لإعداد لائحة تنظيمية خاصة بالعمل التعاوني برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي وعضوية عدد من قياديي الوزارة المعنيين بالشأن التعاوني.
وقالت الوزير الحويلة، في تصريح صحافي اليوم السبت، إن هذا القرار يأتي انسجاما مع توجيهات القيادة السياسية الحكيمة الرامية إلى النهوض بالعمل التعاوني وتعزيز دوره التنموي والمجتمعي، وتأكيدا على حرص الوزارة على تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة للحركة التعاونية، بما يعزز من كفاءتها واستدامة عطائها في خدمة المجتمع.
وأضافت أن القرار يقضي بأن تتولى اللجنة دراسة ومراجعة لائحة تنظيم العمل التعاوني الحالية وصياغة لائحة تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ودعم كفاءة الجمعيات التعاونية بما يسهم في تطوير أعمالها وتحسين أدائها.
وذكرت أن القرار نص على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل يتضمن نتائج أعمالها مرفقا به مشروع اللائحة التنظيمية الجديدة الخاصة بالعمل التعاوني على أن يرفع التقرير إليها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ صدور القرار مع إمكانية التمديد لشهر واحد فقط.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكثر من 110 شهيداً في تصعيد إسرائيلي جديد يرفع حصيلة العدوان إلى ا...