"المخترعين": دعم الشباب وتمكينهم بمجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

"المخترعين": دعم الشباب وتمكينهم بمجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
(MENAFN- Al-Anbaa)
أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية دعم المخترعين والابتكار د.فاطمة الثلاب أهمية دعم الطاقات الوطنية الشابة وتمكينها من اكتساب الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
جاء ذلك في كلمة لها خلال اختتام مبادرة «مستقبلنا يبدأ الآن: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني نحو الاستدامة برؤية شبابية» التي أطلقتها الجمعية بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يوم الثلاثاء الماضي واستضافتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقالت الثلاب إن «هذه المبادرة تمثل نموذجا وطنيا ملهما للتكامل بين القطاعين الأكاديمي والمجتمعي في دعم وتمكين الشباب الكويتي وتعزيز دورهم في قيادة التحول الرقمي وتحقيق رؤية الكويت التنموية نحو مستقبل أكثر إشراقا واستدامة». وأضافت أن «الاستثمار في فكر الشباب أساس التقدم والابتكار في أي مجتمع»، مثمنة دعم الهيئة العامة للشباب وبنك بوبيان والجهات الأكاديمية المشاركة التي أسهمت في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.
من جانبه، قال ممثل مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ومدير إدارة الابتكار في المركز حمد العفتان، في كلمة مماثلة، إن «المركز يسعى دائما إلى رعاية المواهب الوطنية وإطلاق المبادرات التي تنمي التفكير الابتكاري وتربط المعرفة العلمية بالتطبيق العملي».
