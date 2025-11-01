"المخترعين": دعم الشباب وتمكينهم بمجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية دعم المخترعين والابتكار د.فاطمة الثلاب أهمية دعم الطاقات الوطنية الشابة وتمكينها من اكتساب الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.جاء ذلك في كلمة لها خلال اختتام مبادرة «مستقبلنا يبدأ الآن: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني نحو الاستدامة برؤية شبابية» التي أطلقتها الجمعية بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يوم الثلاثاء الماضي واستضافتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.وقالت الثلاب إن «هذه المبادرة تمثل نموذجا وطنيا ملهما للتكامل بين القطاعين الأكاديمي والمجتمعي في دعم وتمكين الشباب الكويتي وتعزيز دورهم في قيادة التحول الرقمي وتحقيق رؤية الكويت التنموية نحو مستقبل أكثر إشراقا واستدامة». وأضافت أن «الاستثمار في فكر الشباب أساس التقدم والابتكار في أي مجتمع»، مثمنة دعم الهيئة العامة للشباب وبنك بوبيان والجهات الأكاديمية المشاركة التي أسهمت في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.من جانبه، قال ممثل مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ومدير إدارة الابتكار في المركز حمد العفتان، في كلمة مماثلة، إن «المركز يسعى دائما إلى رعاية المواهب الوطنية وإطلاق المبادرات التي تنمي التفكير الابتكاري وتربط المعرفة العلمية بالتطبيق العملي».

