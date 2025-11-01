  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزيرة الشؤون تحيل مجالس إدارات متعاقبة لجمعية كيفان إلى النيابة

2025-11-01 11:12:17
(MENAFN- Al-Anbaa)

بشرى شعبان
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة عن إحالة عدد من مجالس إدارات جمعية كيفان التعاونية المتعاقبة إلى النيابة العامة، وذلك في أعقاب اكتشاف تجاوزات مالية.
وأكدت الحويلة في تصريح صحافي أن وزارة الشؤون لن تتهاون مع أي مخالفة تمس المال العام أو أموال المساهمين في الجمعيات التعاونية، مشددة على أن سيادة القانون والمساءلة والشفافية هي الأسس التي تعتمدها الوزارة في عملها الرقابي على التعاونيات.
وشددت على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتصحيح أوضاع الجمعيات وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة فيها، منوهة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن نهج الإصلاح والمساءلة الذي تتبناه وزارة الشؤون لحماية أموال المساهمين وضمان سلامة العمل التعاوني.

