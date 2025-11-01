وزيرة الشؤون تحيل مجالس إدارات متعاقبة لجمعية كيفان إلى النيابة

403
وزيرة الشؤون تحيل مجالس إدارات متعاقبة لجمعية كيفان إلى النيابة
بشرى شعبان
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة عن إحالة عدد من مجالس إدارات جمعية كيفان التعاونية المتعاقبة إلى النيابة العامة، وذلك في أعقاب اكتشاف تجاوزات مالية.
وأكدت الحويلة في تصريح صحافي أن وزارة الشؤون لن تتهاون مع أي مخالفة تمس المال العام أو أموال المساهمين في الجمعيات التعاونية، مشددة على أن سيادة القانون والمساءلة والشفافية هي الأسس التي تعتمدها الوزارة في عملها الرقابي على التعاونيات.
وشددت على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتصحيح أوضاع الجمعيات وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة فيها، منوهة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن نهج الإصلاح والمساءلة الذي تتبناه وزارة الشؤون لحماية أموال المساهمين وضمان سلامة العمل التعاوني.
