ترامب يعلن انتصاره على خدعة تغير المناخ بعد تصريحات بيل غيتس
وكتب ترامب على منصته تروث سوشل "لقد فزت (فزنا!) للتو في الحرب ضد خدعة تغير المناخ. وأخيرا، أقر بيل غيتس بأنه كان مخطئا تماما في هذه المسألة".
وأضاف "لقد تطلب الأمر شجاعة للقيام بذلك، ونحن ممتنون لذلك".
وقال غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، في مذكرة طويلة هذا الأسبوع إن تغير المناخ "لن يؤدي إلى هلاك البشرية"، وهو تحول كبير في آراء الملياردير البالغ 70 عاما حول هذه القضية.
وأضاف غيتس أنه رغم أن لتغير المناخ تبعات "خطيرة، سيتمكن الناس من العيش والازدهار في معظم الأماكن على وجه الأرض في المستقبل المنظور".
واعترف غيتس بأن المنتقدين قد يتهمونه بالنفاق بسبب البصمة الكربونية الكبيرة التي تتركها مجموعته، أو يقولون إن المذكرة كانت "طريقة مستترة للقول إنه يجب ألا نأخذ تغير المناخ على محمل الجد".
لكنه أشار إلى تقدم كبير تم إحرازه في خفض الانبعاثات حتى الآن، وقال إنه متفائل بأن التكنولوجيا المستقبلية ستساهم في ذلك بشكل أكبر.
وترامب متشكك منذ فترة طويلة بشأن القضايا البيئية، وقد وصف تغير المناخ بأنه "أكبر عملية احتيال على الإطلاق" في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
وتراجع الجمهوريون عن السياسات الخضراء منذ عودتهم إلى السلطة في يناير، بعد حملة انتخابية عام 2024 حصلت على مئات الملايين من الدولارات على شكل تبرعات من شركات النفط الكبرى.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
عيسى الدح: دبي ستكون لاس فيغاس الجديدة لعالم الملاكمة...
نادي ضباط شرطة دبي يستضيف مركز "القافلة الرياضية" استعداداً لتحدي اللي...
رئيس مجلس النواب:قانون الصحافة والإعلام الالكتروني انطلاقة جديدة للا...
ضبط آسيوي بحوزته هيروين وشبو بنحو 170 ألف دينار...
التربية تعلن إطلاق خدمة الصندوق الخيري الإلكتروني...
الكهرباء لـ التربية وقف الإجراءات المشددة لاستهلاك الكهرباء في فترات ...