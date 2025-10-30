  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ترامب يعلن انتصاره على خدعة تغير المناخ بعد تصريحات بيل غيتس

2025-10-30 01:12:24
(MENAFN- Al-Bayan) ">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنه انتصر على ما سماه "خدعة" تغير المناخ، بعد تصريحات الملياردير بيل غيتس بأن احترار المناخ لن يؤدي إلى هلاك البشرية.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشل "لقد فزت (فزنا!) للتو في الحرب ضد خدعة تغير المناخ. وأخيرا، أقر بيل غيتس بأنه كان مخطئا تماما في هذه المسألة".

وأضاف "لقد تطلب الأمر شجاعة للقيام بذلك، ونحن ممتنون لذلك".

وقال غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، في مذكرة طويلة هذا الأسبوع إن تغير المناخ "لن يؤدي إلى هلاك البشرية"، وهو تحول كبير في آراء الملياردير البالغ 70 عاما حول هذه القضية.

وأضاف غيتس أنه رغم أن لتغير المناخ تبعات "خطيرة، سيتمكن الناس من العيش والازدهار في معظم الأماكن على وجه الأرض في المستقبل المنظور".

واعترف غيتس بأن المنتقدين قد يتهمونه بالنفاق بسبب البصمة الكربونية الكبيرة التي تتركها مجموعته، أو يقولون إن المذكرة كانت "طريقة مستترة للقول إنه يجب ألا نأخذ تغير المناخ على محمل الجد".

لكنه أشار إلى تقدم كبير تم إحرازه في خفض الانبعاثات حتى الآن، وقال إنه متفائل بأن التكنولوجيا المستقبلية ستساهم في ذلك بشكل أكبر.

وترامب متشكك منذ فترة طويلة بشأن القضايا البيئية، وقد وصف تغير المناخ بأنه "أكبر عملية احتيال على الإطلاق" في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وتراجع الجمهوريون عن السياسات الخضراء منذ عودتهم إلى السلطة في يناير، بعد حملة انتخابية عام 2024 حصلت على مئات الملايين من الدولارات على شكل تبرعات من شركات النفط الكبرى.

