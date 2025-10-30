تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

403
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشهد المملكة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارا من الخميس، بحيث تسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 – 5 درجات مئوية، مع أجواء معتدلة بوجه عام، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.
وبحسب التقرير، يكون الطقس الخميس معتدلا نهارا مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة، فيما يكون ليلا باردا نسبياً في أغلب المناطق ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شرقية خفيفة السرعة.
ويستمر الطقس معتدلا يوم الجمعة نهارا مع ظهور غيوم متوسطة وعالية خاصة جنوب المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة تنشط أحياناً شرقا، بينما يكون الجو ليلا باردا نسبيا في أغلب المناطق ولطيفا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
