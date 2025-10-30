  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

2025-10-30 01:12:10
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشهد المملكة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارا من الخميس، بحيث تسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 – 5 درجات مئوية، مع أجواء معتدلة بوجه عام، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.
وبحسب التقرير، يكون الطقس الخميس معتدلا نهارا مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة، فيما يكون ليلا باردا نسبياً في أغلب المناطق ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شرقية خفيفة السرعة.

ويستمر الطقس معتدلا يوم الجمعة نهارا مع ظهور غيوم متوسطة وعالية خاصة جنوب المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة تنشط أحياناً شرقا، بينما يكون الجو ليلا باردا نسبيا في أغلب المناطق ولطيفا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

