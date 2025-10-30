  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الاحتلال يستهدف بنيران آلياته مناطق جنوبي خان يونس

2025-10-30 01:12:09
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن إطلاق نار من آليات الاحتلال استهدف مناطق معن والشيخ ناصر وجورت اللوت جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة.

