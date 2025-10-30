  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
شهيدان بغارة إسرائيلية على غزة

2025-10-30 01:12:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان في غارات إسرائيلية على غزة رغم إعلان الجيش العودة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.

MENAFN30102025000208011052ID1110268367

