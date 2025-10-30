شهيدان بغارة إسرائيلية على غزة

403
شهيدان بغارة إسرائيلية على غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان في غارات إسرائيلية على غزة رغم إعلان الجيش العودة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.
