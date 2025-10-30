ترامب يعلن خفض الرسوم على واردات الصين إلى 47% واتفاق تجاري لمدة عام

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ترامب يعلن خفض الرسوم على واردات الصين إلى 47% واتفاق تجاري لمدة عام
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ كان "رائعاً" وشهد اتخاذ "العديد من القرارات"، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على أن يبذل شي "قصارى جهده" لوقف مادة الفنتانيل.
وأوضح ترامب أنه لا يمكنه القول إن جميع الملفات نوقشت، لكنه أكد إحراز تقدم كبير، مشيراً إلى خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 47% بدلاً من 57%.
وأضاف ترامب أن الاتفاق مع الصين سيكون لمدة عام واحد وقابل للتمديد، لافتاً إلى تسوية جميع المسائل المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة.
في السياق، قال مسؤول أميركي يرافق ترامب في رحلته إن الصين ستواصل تصدير المعادن النادرة للولايات المتحدة.
وتوجّه ترامب مباشرة إلى الطائرة الرئاسية بعد أول اجتماع مباشر مع شي منذ ست سنوات عقد في بوسان في كوريا الجنوبية.
وقال إن تقييمه لاجتماعه مع الرئيس شي هو "12 من 10"، مؤكداً أنه سيزور الصين في شهر نيسان المقبل، وأن شي سيزور الولايات المتحدة لاحقا.
وأشار إلى أنه سيعمل مع الرئيس الصيني بشأن الملف الأوكراني "للتوصل إلى شيء ما"، في حين لم يتطرق الاجتماع إلى قضية تايوان.
وفي سياق آخر، قال ترامب إن الولايات المتحدة قد تجد أنه "من المناسب" إجراء اختبار للأسلحة النووية "في ظل قيام الآخرين بذلك".
واجتمع ترامب وشي بهدف التوصل إلى هدنة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأميركي أن بلاده ستستأنف التجارب النووية.
وأثنى ترامب على شي ووصفه بأنه "مفاوض قوي للغاية" أثناء مصافحتهما في بوسان وقال "سيكون لدينا تفاهم كبير، لقد كانت لدينا دائما علاقة رائعة".
وأضاف أنه يمكن توقيع اتفاق تجاري مع الصين الخميس.
وأوضح ترامب أنه لا يمكنه القول إن جميع الملفات نوقشت، لكنه أكد إحراز تقدم كبير، مشيراً إلى خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 47% بدلاً من 57%.
وأضاف ترامب أن الاتفاق مع الصين سيكون لمدة عام واحد وقابل للتمديد، لافتاً إلى تسوية جميع المسائل المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة.
في السياق، قال مسؤول أميركي يرافق ترامب في رحلته إن الصين ستواصل تصدير المعادن النادرة للولايات المتحدة.
وتوجّه ترامب مباشرة إلى الطائرة الرئاسية بعد أول اجتماع مباشر مع شي منذ ست سنوات عقد في بوسان في كوريا الجنوبية.
وقال إن تقييمه لاجتماعه مع الرئيس شي هو "12 من 10"، مؤكداً أنه سيزور الصين في شهر نيسان المقبل، وأن شي سيزور الولايات المتحدة لاحقا.
وأشار إلى أنه سيعمل مع الرئيس الصيني بشأن الملف الأوكراني "للتوصل إلى شيء ما"، في حين لم يتطرق الاجتماع إلى قضية تايوان.
وفي سياق آخر، قال ترامب إن الولايات المتحدة قد تجد أنه "من المناسب" إجراء اختبار للأسلحة النووية "في ظل قيام الآخرين بذلك".
واجتمع ترامب وشي بهدف التوصل إلى هدنة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأميركي أن بلاده ستستأنف التجارب النووية.
وأثنى ترامب على شي ووصفه بأنه "مفاوض قوي للغاية" أثناء مصافحتهما في بوسان وقال "سيكون لدينا تفاهم كبير، لقد كانت لدينا دائما علاقة رائعة".
وأضاف أنه يمكن توقيع اتفاق تجاري مع الصين الخميس.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
عيسى الدح: دبي ستكون لاس فيغاس الجديدة لعالم الملاكمة...
نادي ضباط شرطة دبي يستضيف مركز "القافلة الرياضية" استعداداً لتحدي اللي...
رئيس مجلس النواب:قانون الصحافة والإعلام الالكتروني انطلاقة جديدة للا...
ضبط آسيوي بحوزته هيروين وشبو بنحو 170 ألف دينار...
التربية تعلن إطلاق خدمة الصندوق الخيري الإلكتروني...
الكهرباء لـ التربية وقف الإجراءات المشددة لاستهلاك الكهرباء في فترات ...