ترامب يعلن خفض الرسوم على واردات الصين إلى 47% واتفاق تجاري لمدة عام

2025-10-30 01:12:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ كان "رائعاً" وشهد اتخاذ "العديد من القرارات"، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على أن يبذل شي "قصارى جهده" لوقف مادة الفنتانيل.
وأوضح ترامب أنه لا يمكنه القول إن جميع الملفات نوقشت، لكنه أكد إحراز تقدم كبير، مشيراً إلى خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 47% بدلاً من 57%.
وأضاف ترامب أن الاتفاق مع الصين سيكون لمدة عام واحد وقابل للتمديد، لافتاً إلى تسوية جميع المسائل المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة.
في السياق، قال مسؤول أميركي يرافق ترامب في رحلته إن الصين ستواصل تصدير المعادن النادرة للولايات المتحدة.
وتوجّه ترامب مباشرة إلى الطائرة الرئاسية بعد أول اجتماع مباشر مع شي منذ ست سنوات عقد في بوسان في كوريا الجنوبية.
وقال إن تقييمه لاجتماعه مع الرئيس شي هو "12 من 10"، مؤكداً أنه سيزور الصين في شهر نيسان المقبل، وأن شي سيزور الولايات المتحدة لاحقا.
وأشار إلى أنه سيعمل مع الرئيس الصيني بشأن الملف الأوكراني "للتوصل إلى شيء ما"، في حين لم يتطرق الاجتماع إلى قضية تايوان.
وفي سياق آخر، قال ترامب إن الولايات المتحدة قد تجد أنه "من المناسب" إجراء اختبار للأسلحة النووية "في ظل قيام الآخرين بذلك".
واجتمع ترامب وشي بهدف التوصل إلى هدنة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأميركي أن بلاده ستستأنف التجارب النووية.
وأثنى ترامب على شي ووصفه بأنه "مفاوض قوي للغاية" أثناء مصافحتهما في بوسان وقال "سيكون لدينا تفاهم كبير، لقد كانت لدينا دائما علاقة رائعة".
وأضاف أنه يمكن توقيع اتفاق تجاري مع الصين الخميس.

MENAFN30102025000208011052ID1110268366

