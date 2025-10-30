روسيا تحاصر قوات أوكرانية في كوبيانسك وتدعوها للاستسلام

روسيا تحاصر قوات أوكرانية في كوبيانسك وتدعوها للاستسلام
خبرني - أعلنت القيادة العسكرية الروسية، اليوم، استئناف حصارها على مواقع القوات الأوكرانية في مدينة كوبيانسك، شمال شرق أوكرانيا، وذلك في إطار ما وصفته بـ"المرحلة النهائية لقطع خطوط الإمداد" في الجبهة الشرقية.
ووفقًا لبيان رسمي، منحت روسيا الجنود الأوكرانيين خيارين: إما الاستسلام الفوري، أو الانسحاب نحو مناطق تُصنَّف "آمنة"، مع ضمانات بالمرور الآمن باتجاه مواقعهم الخلفية.
في المقابل، نفت القيادة الأوكرانية فرض حصار كامل على المدينة، ووصفت الإعلان الروسي بأنه جزء من "حرب نفسية وتضخيم إعلامي"، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على المدينة، وأن محاولات التقدّم الروسي أُحبطت حتى الآن دون تسجيل حالات استسلام جماعي.
وتُعدّ كوبيانسك من المواقع المحورية في إقليم خاركيف، نظرًا لموقعها على نهر أوسكيل وتقاطعات الإمداد الحيوية. ويرى مراقبون عسكريون أن روسيا تسعى إلى تطويق المدينة تدريجيًا، تمهيدًا لفرض السيطرة على مفترق طرق استراتيجي في المنطقة.
وتعكس هذه التطورات تغييرًا في تكتيكات العمليات الروسية، حيث يركّز الجيش الروسي على استنزاف القدرات الأوكرانية عبر الحصار وقطع الإمداد بدلاً من المواجهة المباشرة، في ما يشير إلى تحوّل في استراتيجية القتال قد يؤثر على مسار المعارك المقبلة في الإقليم.
في ظل هذا التصعيد، حذّرت مصادر غربية من احتمال اندلاع مواجهات أوسع، ما قد يمنح هذه المعركة المحلية أبعادًا إقليمية أكبر على مستوى النزاع الروسي الأوكراني.
