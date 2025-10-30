  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
روسيا تحاصر قوات أوكرانية في كوبيانسك وتدعوها للاستسلام

2025-10-30 01:10:28
خبرني - أعلنت القيادة العسكرية الروسية، اليوم، استئناف حصارها على مواقع القوات الأوكرانية في مدينة كوبيانسك، شمال شرق أوكرانيا، وذلك في إطار ما وصفته بـ"المرحلة النهائية لقطع خطوط الإمداد" في الجبهة الشرقية.

ووفقًا لبيان رسمي، منحت روسيا الجنود الأوكرانيين خيارين: إما الاستسلام الفوري، أو الانسحاب نحو مناطق تُصنَّف "آمنة"، مع ضمانات بالمرور الآمن باتجاه مواقعهم الخلفية.

في المقابل، نفت القيادة الأوكرانية فرض حصار كامل على المدينة، ووصفت الإعلان الروسي بأنه جزء من "حرب نفسية وتضخيم إعلامي"، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على المدينة، وأن محاولات التقدّم الروسي أُحبطت حتى الآن دون تسجيل حالات استسلام جماعي.

وتُعدّ كوبيانسك من المواقع المحورية في إقليم خاركيف، نظرًا لموقعها على نهر أوسكيل وتقاطعات الإمداد الحيوية. ويرى مراقبون عسكريون أن روسيا تسعى إلى تطويق المدينة تدريجيًا، تمهيدًا لفرض السيطرة على مفترق طرق استراتيجي في المنطقة.

وتعكس هذه التطورات تغييرًا في تكتيكات العمليات الروسية، حيث يركّز الجيش الروسي على استنزاف القدرات الأوكرانية عبر الحصار وقطع الإمداد بدلاً من المواجهة المباشرة، في ما يشير إلى تحوّل في استراتيجية القتال قد يؤثر على مسار المعارك المقبلة في الإقليم.

في ظل هذا التصعيد، حذّرت مصادر غربية من احتمال اندلاع مواجهات أوسع، ما قد يمنح هذه المعركة المحلية أبعادًا إقليمية أكبر على مستوى النزاع الروسي الأوكراني.

