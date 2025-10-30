أجواء معتدلة حتى الاحد

أجواء معتدلة حتى الاحد
عمان 30 تشرين الأول (بترا)-ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4-5 درجات مئوية؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الجمعة، معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية لا سيما في جنوب المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.
اما السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس السبت والأحد معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 11، وفي مرتفعات الشراة 31 - 14، وفي مناطق البادية 29 - 15، وفي مناطق السهول 34 - 18، وفي الأغوار الشمالية 34 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 22، وفي البحر الميت 32 - 21، وفي خليج العقبة 33 - 21 درجة مئوية.
