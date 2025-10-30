أجواء معتدلة حتى الاحد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)-ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4-5 درجات مئوية؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الجمعة، معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية لا سيما في جنوب المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

اما السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس السبت والأحد معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 11، وفي مرتفعات الشراة 31 - 14، وفي مناطق البادية 29 - 15، وفي مناطق السهول 34 - 18، وفي الأغوار الشمالية 34 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 22، وفي البحر الميت 32 - 21، وفي خليج العقبة 33 - 21 درجة مئوية.

