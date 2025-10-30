أسهم التكنولوجيا تقود نيكاي للارتفاع إلى مستوى قياسي

أسهم التكنولوجيا تقود نيكاي للارتفاع إلى مستوى قياسي
وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لتعكس التحركات في سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل. وصعد الين قليلا إلى 152.56 مقابل الدولار بعد انخفاضه 0.3 بالمئة في الجلسة الماضية.
وتقدم المؤشر نيكاي 0.4 بالمئة ليصل إلى 51513.66 نقطة للمرة الأولى، قبل أن يتراجع في أحدث التداولات 0.2 بالمئة إلى 51198.62.
وكان سهم شركة ليزرتك لصناعة معدات اختبار الرقائق الإلكترونية أكبر الرابحين على نيكاي بالنسبة المئوية بقفزة 21 بالمئة. وارتفع سهم أدفانتست 2.4 بالمئة ليكون أكبر الرابحين على المؤشر من حيث النقاط.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة ليصل إلى 3288.58.
وخلال الليل، ارتفع المؤشر ناسداك في وول ستريت إلى أعلى مستوياته على الإطلاق وأصبحت إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية أول شركة في العالم قيمتها خمسة تريليونات دولار.
وقالت تشيسا ماتسودا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية "الأسهم المرتبطة بمراكز البيانات ورقائق الذكاء الاصطناعي التي كان لها دور فعال في دفع المكاسب الإجمالية للأسهم اليابانية حتى الآن تعزز المؤشر نيكاي مجددا اليوم".
وفي وقت لاحق من اليوم، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير، مع تركيز المتداولين على أي دلائل تعزز احتمال رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل في ديسمبر أو الاجتماع اللاحق في يناير.
