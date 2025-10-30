  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أسهم التكنولوجيا تقود نيكاي للارتفاع إلى مستوى قياسي

2025-10-30 01:01:36
(MENAFN- Al-Bayan) ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى مستوى قياسي اليوم الخميس بفضل أسهم قطاع الرقائق، فيما يترقب المستثمرون قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لتعكس التحركات في سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل. وصعد الين قليلا إلى 152.56 مقابل الدولار بعد انخفاضه 0.3 بالمئة في الجلسة الماضية.

وتقدم المؤشر نيكاي 0.4 بالمئة ليصل إلى 51513.66 نقطة للمرة الأولى، قبل أن يتراجع في أحدث التداولات 0.2 بالمئة إلى 51198.62.

وكان سهم شركة ليزرتك لصناعة معدات اختبار الرقائق الإلكترونية أكبر الرابحين على نيكاي بالنسبة المئوية بقفزة 21 بالمئة. وارتفع سهم أدفانتست 2.4 بالمئة ليكون أكبر الرابحين على المؤشر من حيث النقاط.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة ليصل إلى 3288.58.

وخلال الليل، ارتفع المؤشر ناسداك في وول ستريت إلى أعلى مستوياته على الإطلاق وأصبحت إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية أول شركة في العالم قيمتها خمسة تريليونات دولار.

وقالت تشيسا ماتسودا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية "الأسهم المرتبطة بمراكز البيانات ورقائق الذكاء الاصطناعي التي كان لها دور فعال في دفع المكاسب الإجمالية للأسهم اليابانية حتى الآن تعزز المؤشر نيكاي مجددا اليوم".

وفي وقت لاحق من اليوم، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير، مع تركيز المتداولين على أي دلائل تعزز احتمال رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل في ديسمبر أو الاجتماع اللاحق في يناير.

