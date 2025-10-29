بنك اليوباف العربي الدولي يزود المنصة الوطنية للتوظيف بـ10 وظائف شاغرة للمواطنين

في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بعرض‭ ‬3‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬لكل‭ ‬باحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬مسجل‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بنك‭ ‬اليوباف‭ ‬العربي‭ ‬الدولي‭ (‬البحرين‭) ‬يزود‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتوظيف‭ ‬بـ10‭ ‬وظائف‭ ‬شاغرة‭ ‬للمواطنين‭.‬

