مجموعة مطاعم الأبراج تزود المنصة الوطنية للتوظيف بـ15 وظيفة شاغرة للمواطنين

2025-10-29 11:15:09
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بعرض‭ ‬3‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬لكل‭ ‬باحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬مسجل‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬مجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الأبراج‭ ‬تزود‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتوظيف‭ ‬بـ‭ ‬15‭ ‬وظيفة‭ ‬شاغرة‭ ‬للمواطنين‭.‬

MENAFN29102025000055011008ID1110268160

