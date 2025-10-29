مجموعة مطاعم الأبراج تزود المنصة الوطنية للتوظيف بـ15 وظيفة شاغرة للمواطنين

مجموعة مطاعم الأبراج تزود المنصة الوطنية للتوظيف بـ15 وظيفة شاغرة للمواطنين
في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعرض 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة العمل، مجموعة مطاعم الأبراج تزود المنصة الوطنية للتوظيف بـ 15 وظيفة شاغرة للمواطنين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
السجن 5 سنوات لمعارض للرئيس التونسي...
وزير الاتصال الحكومي يرعى اختتام برنامج زمالة الصحافة للحوار...
الأمم المتحدة: سياسة إسرائيل لترسيخ ضم الضفة انتهاك للقانون الدولي...
طلبات الأردن: توظيف التكنولوجيا لخدمة المواطن وتحفيز النمو الاجتماعي ...
رد فعل غريب من ألونسو على غضب فينيسيوس...
بصمات عصبية تترجم "جودة النوم" إلى مؤشرات صحة نفسية...