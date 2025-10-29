  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تغطية الإصدار الشهري لأذونات الخزانة الحكومية

2025-10-29 11:15:08
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬تغطية‭ ‬الإصدار‭ ‬رقم‭ ‬ No ‭. ‬2093‭ (‬ ISIN ‭ ‬ BH 0005 Z 26951‭)‬من‭ ‬أذونات‭ ‬الخزانة‭ ‬الحكومية‭ ‬الشهرية‭ ‬التي‭ ‬يصدرها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفترة‭ ‬استحقاق‭ ‬182‭ ‬يوماً‭ ‬تبدأ‭ ‬فـي‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬2025‭ ‬وتنتهي‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬مايو‭ ‬2026،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬معدل‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأذونات‭ ‬5‭.‬25 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بسعر‭ ‬الفائدة‭ ‬5‭.‬20 % ‭ ‬للإصدار‭ ‬السابق‭ ‬بتاريخ‭ ‬21‭ ‬سبتمبر‭ ‬2025‭. ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬معدل‭ ‬سعر‭ ‬الخصم‭ ‬97.415 % ‭ ‬وتم‭ ‬قبول‭ ‬أقل‭ ‬سعر‭ ‬للمشاركة‭ ‬بواقع‭ ‬97‭.‬390 % ‭ ‬علماً‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬تمت‭ ‬تغطية‭ ‬الإصدار‭ ‬بنسبة‭ ‬103‭.‬ %

كما‭ ‬بلغ‭ ‬الرصيد‭ ‬القائم‭ ‬لأذونات‭ ‬الخزانة‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬2‭.‬110‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

