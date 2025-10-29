تغطية الإصدار الشهري لأذونات الخزانة الحكومية

تغطية الإصدار الشهري لأذونات الخزانة الحكومية
أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم No . 2093 ( ISIN BH 0005 Z 26951)من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ فـي 29 أكتوبر 2025 وتنتهي في 3 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.25 % مقارنة بسعر الفائدة 5.20 % للإصدار السابق بتاريخ 21 سبتمبر 2025. وقد بلغ معدل سعر الخصم 97.415 % وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 97.390 % علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 103. %
كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.
