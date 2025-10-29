Bede البحرين توقع مع مدرسة نادين البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

وقعت‭ ‬ Bede ‭ ‬البحرين،‭ ‬تطبيق‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مدرسة‭ ‬نادين‭ ‬البحرين‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬حلول‭ ‬ Bede ‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬تعليم‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أول‭ ‬تطبيق‭ ‬تمويل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬يُقدّم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭. ‬و«تعليم‮»‬‭ ‬هي‭ ‬خدمة‭ ‬تمويل‭ ‬مخصصة‭ ‬للتعليم‭ ‬ومُصمّمة‭ ‬لتمكين‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والطلاب‭ ‬بإدارة‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬بكل‭ ‬سلاسة‭ ‬ومرونة‭.‬

وتشجع‭ ‬ Bede ‭ ‬البحرين‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬تعليم‮»‬‭.‬

لمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬الرجاء‭ ‬التواصل‭ ‬عبر‭ ‬موقعنا‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ >‭.‬ bede ‭.‬ bh ‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬موظفي‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬على‭ +‬973‭ ‬13633333‭.‬