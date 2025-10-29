Bede البحرين توقع مع مدرسة نادين البحرين
وقعت Bede البحرين، تطبيق الحلول التمويلية المبتكرة، شراكة استراتيجية مع مدرسة نادين البحرين.
وتأتي هذه الشراكة كجزء من أحدث حلول Bede البحرين «تعليم»، والذي يعد أول تطبيق تمويل في المملكة يُقدّم هذه الخدمة. و«تعليم» هي خدمة تمويل مخصصة للتعليم ومُصمّمة لتمكين أولياء الأمور والطلاب بإدارة الرسوم الدراسية بكل سلاسة ومرونة.
وتشجع Bede البحرين جميع المدارس والمؤسسات التعليمية على الاستفادة من خدمة «تعليم».
لمعرفة المزيد من التفاصيل الرجاء التواصل عبر موقعنا الإلكتروني >. bede . bh والتواصل مع موظفي خدمة العملاء على مدار الساعة على +973 13633333.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
السجن 5 سنوات لمعارض للرئيس التونسي...
وزير الاتصال الحكومي يرعى اختتام برنامج زمالة الصحافة للحوار...
الأمم المتحدة: سياسة إسرائيل لترسيخ ضم الضفة انتهاك للقانون الدولي...
طلبات الأردن: توظيف التكنولوجيا لخدمة المواطن وتحفيز النمو الاجتماعي ...
رد فعل غريب من ألونسو على غضب فينيسيوس...
بصمات عصبية تترجم "جودة النوم" إلى مؤشرات صحة نفسية...