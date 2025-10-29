انفجار الكتل! تتوسع عبر الشرق الأوسط، متجاوزةً مليون لاعب في المملكة العربية السعودية

انفجار الكتل! تتوسع عبر الشرق الأوسط، متجاوزةً مليون لاعب في المملكة العربية السعودية
مع أكثر من 40 مليون مستخدم نشط يوميًا، 160 مليون مستخدم نشط شهريًا، و500 مليون تحميل إجمالي حول العالم، أصبحت انفجار الكتل! لعبة محبوبة في أكثر من 20 دولة. آلية "السحب-المطابقة-الاختفاء" المميزة تجمع بين سهولة التعلم والعمق الاستراتيجي - تقديم تجربة شاملة تتناسب مع عشاق الألغاز الجدد والمحترفين.
في قلب نهج استوديو هانغري يقع الاعتقاد بـ“مساواة التجربة” - الفكرة أن الألعاب الرائعة يجب أن تكون ممتعة ومتاحة للجميع، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الثقافة.“مجتمع الألعاب النابض بالحياة والمتنامي بسرعة في المملكة العربية السعودية يلهمنا،” قال جيسون وانغ، نائب رئيس التسويق في استوديو هانغري.“نحن ملتزمون بالاستثمار في تجارب محلية تعكس الإبداع وحماس اللاعبين السعوديين، مع الاستمرار في تقديم ترفيه ذي معنى للجماهير حول العالم.”
مدفوعًا بفلسفة التطوير -“ستاي هانغري” - يواصل استوديو هانغري تحسين كل جانب من انفجار الكتل! من خلال اختبارات A/B الصارمة والتكرار المبني على البيانات. ساعد هذا الالتزام بالتحسين المستمر الاستوديو على تحقيق اعتراف دولي كبير، بما في ذلك جائزة ستيفي الذهبية لآسيا والمحيط الهادئ وجوائز التكنولوجيا العالمية للابتكار في الألعاب المحمولة والترفيه.
مع استمرار انفجار الكتل! في توسيع نطاقه العالمي، يهدف استوديو هانغري إلى بناء روابط أعمق مع اللاعبين السعوديين - ضمانًا أن يظل كل تحديث وتجربة مركزًا حول المتعة، البساطة، والمجتمع.
انفجار الكتل! الميزات الرئيسية
●لعب الألغاز: ضع الكتل والمكعبات بأفضل الاستراتيجيات، طابق الألوان، وحل كل مستوى صعب.
●وضع المغامرة: واجه تحديات الألغاز متزايدة الصعوبة، كل مستوى بمواضيع فريدة، ألغاز، وأساليب بصرية.
●التحديات اليومية: حافظ على ذهنك حادًا مع ألغاز منطقية يومية واكسب إنجازات حصرية.
●محسّنة لجميع الأجهزة: تجربة لعب سلسة ومتواصلة مع استخدام ذاكرة قليل - مثالية للهواتف والأجهزة اللوحية.
انفجار الكتل! متاحة مجانًا على iOS عبر متجر التطبيقات وAndroid عبر Google Play.
حول انفجار الكتل!
انفجار الكتل! هي لعبة ألغاز محمولة رائدة عالميًا تبني على آليات الكتل الكلاسيكية مع ابتكار آلية“السحب-المطابقة-الاختفاء”. منذ إطلاقها في 2021، تطورت اللعبة إلى وضع الألغاز الكلاسيكي ووضع مغامرة الكتل، مقدمة للاعبين تحديًا متوازنًا من خلال تجربة إزالة مصقولة تحول الفوضى إلى هيكل. مصممة لدمج المتعة الترفيهية مع العمق الاستراتيجي، تواصل انفجار الكتل اعتلاء التراتيب كلعبة مجانية رائدة على متجر التطبيقات.
حول استوديو هانغري
تأسس في 2021، يتخصص استوديو هانغري في تطوير ونشر الألعاب الترفيهية ذات النطاق العالمي. الشركة ملتزمة بتقديم تجارب ألعاب استثنائية لمجموعة أوسع وأكثر تنوعًا من اللاعبين حول العالم، مع تعزيز التنمية المستدامة الصناعية بالتعاون مع شركاء النظام البيئي عالميًا.
جوسلين ليو
استوديو هانغري
...
Visit us on social media:
LinkedIn
YouTube
TikTok
X
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.
You just read:انفجار الكتل! تتوسع عبر الشرق الأوسط، متجاوزةً مليون لاعب في المملكة العربية السعودية News Provided By Hungry Studio October 29, 2025, 11:00 GMT Share This Article Distribution channels: Amusement, Gaming & Casino, Business & Economy, Culture, Society & Lifestyle, Electronics Industry, IT Industry
EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
السجن 5 سنوات لمعارض للرئيس التونسي...
وزير الاتصال الحكومي يرعى اختتام برنامج زمالة الصحافة للحوار...
الأمم المتحدة: سياسة إسرائيل لترسيخ ضم الضفة انتهاك للقانون الدولي...
طلبات الأردن: توظيف التكنولوجيا لخدمة المواطن وتحفيز النمو الاجتماعي ...
رد فعل غريب من ألونسو على غضب فينيسيوس...
بصمات عصبية تترجم "جودة النوم" إلى مؤشرات صحة نفسية...