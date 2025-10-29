انفجار الكتل! تتوسع عبر الشرق الأوسط، متجاوزةً مليون لاعب في المملكة العربية السعودية

SAUDI ARABIA, October 29, 2025 /EINPresswire / -- انفجار الكتل!، أحد أشهر ألعاب الألغاز الترفيهية في العالم، تواصل تعزيز حضورها العالمي، محقّقةً إنجازًا جديدًا في المملكة العربية السعودية حيث تجاوزت الآن مليون مستخدم نشط شهريًا (MAU). أعلن مطور اللعبة، استوديو هانغري، عن خطط لتعزيز التفاعل مع اللاعبين السعوديين من خلال محتوى مخصص ومبادرات مدفوعة بالمجتمع.مع أكثر من 40 مليون مستخدم نشط يوميًا، 160 مليون مستخدم نشط شهريًا، و500 مليون تحميل إجمالي حول العالم، أصبحت انفجار الكتل! لعبة محبوبة في أكثر من 20 دولة. آلية "السحب-المطابقة-الاختفاء" المميزة تجمع بين سهولة التعلم والعمق الاستراتيجي - تقديم تجربة شاملة تتناسب مع عشاق الألغاز الجدد والمحترفين.في قلب نهج استوديو هانغري يقع الاعتقاد بـ“مساواة التجربة” - الفكرة أن الألعاب الرائعة يجب أن تكون ممتعة ومتاحة للجميع، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الثقافة.“مجتمع الألعاب النابض بالحياة والمتنامي بسرعة في المملكة العربية السعودية يلهمنا،” قال جيسون وانغ، نائب رئيس التسويق في استوديو هانغري.“نحن ملتزمون بالاستثمار في تجارب محلية تعكس الإبداع وحماس اللاعبين السعوديين، مع الاستمرار في تقديم ترفيه ذي معنى للجماهير حول العالم.”مدفوعًا بفلسفة التطوير -“ستاي هانغري” - يواصل استوديو هانغري تحسين كل جانب من انفجار الكتل! من خلال اختبارات A/B الصارمة والتكرار المبني على البيانات. ساعد هذا الالتزام بالتحسين المستمر الاستوديو على تحقيق اعتراف دولي كبير، بما في ذلك جائزة ستيفي الذهبية لآسيا والمحيط الهادئ وجوائز التكنولوجيا العالمية للابتكار في الألعاب المحمولة والترفيه.مع استمرار انفجار الكتل! في توسيع نطاقه العالمي، يهدف استوديو هانغري إلى بناء روابط أعمق مع اللاعبين السعوديين - ضمانًا أن يظل كل تحديث وتجربة مركزًا حول المتعة، البساطة، والمجتمع.انفجار الكتل! الميزات الرئيسية●لعب الألغاز: ضع الكتل والمكعبات بأفضل الاستراتيجيات، طابق الألوان، وحل كل مستوى صعب.●وضع المغامرة: واجه تحديات الألغاز متزايدة الصعوبة، كل مستوى بمواضيع فريدة، ألغاز، وأساليب بصرية.●التحديات اليومية: حافظ على ذهنك حادًا مع ألغاز منطقية يومية واكسب إنجازات حصرية.●محسّنة لجميع الأجهزة: تجربة لعب سلسة ومتواصلة مع استخدام ذاكرة قليل - مثالية للهواتف والأجهزة اللوحية.انفجار الكتل! متاحة مجانًا على iOS عبر متجر التطبيقات وAndroid عبر Google Play.حول انفجار الكتل!انفجار الكتل! هي لعبة ألغاز محمولة رائدة عالميًا تبني على آليات الكتل الكلاسيكية مع ابتكار آلية“السحب-المطابقة-الاختفاء”. منذ إطلاقها في 2021، تطورت اللعبة إلى وضع الألغاز الكلاسيكي ووضع مغامرة الكتل، مقدمة للاعبين تحديًا متوازنًا من خلال تجربة إزالة مصقولة تحول الفوضى إلى هيكل. مصممة لدمج المتعة الترفيهية مع العمق الاستراتيجي، تواصل انفجار الكتل اعتلاء التراتيب كلعبة مجانية رائدة على متجر التطبيقات.حول استوديو هانغريتأسس في 2021، يتخصص استوديو هانغري في تطوير ونشر الألعاب الترفيهية ذات النطاق العالمي. الشركة ملتزمة بتقديم تجارب ألعاب استثنائية لمجموعة أوسع وأكثر تنوعًا من اللاعبين حول العالم، مع تعزيز التنمية المستدامة الصناعية بالتعاون مع شركاء النظام البيئي عالميًا.

جوسلين ليو

استوديو هانغري

